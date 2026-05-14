Premijer Li Qiang sastao se s predstavnicima američke poslovne zajednice u pratnji predsjednika Donalda Trumpa

Kina kaže da će "saslušati zabrinutosti" firmi finansiranih iz inostranstva tokom posjete američkih preduzeća Premijer Li Qiang sastao se s predstavnicima američke poslovne zajednice u pratnji predsjednika Donalda Trumpa

Kineski premijer Li Qiang izjavio je u četvrtak da će Peking "saslušati zabrinutosti" preduzeća finansiranih iz inostranstva, izvijestila je državna agencija Xinhua.

Li je to izjavio na sastanku s američkim poslovnim ljudima koji su pratili predsjednika Donalda Trumpa tokom njegove posjete Kini.

Rekao je da su razgovori održani ranije u četvrtak između Xija i Trumpa "postavili strateški smjer" za odnose Kine i SAD-a.

Usred globalne nestabilnosti i neizvjesnosti, održavanje iskrene i otvorene komunikacije, kao i stabilnih i zdravih odnosa Kine i SAD-a, značajno je ne samo za obje zemlje, već i za globalni mir i razvoj, rekao je Li.

Kina je spremna da sarađuje sa SAD-om kako bi se postigli opipljivi rezultati, dodao je.

"Stalno rastuća kineska ekonomija pružit će više mogućnosti kompanijama iz svih zemalja, uključujući i američka preduzeća", rekao je Li predstavnicima.

Kina provodi svoj 15. petogodišnji plan za 2026–2030, rekao je usred snažne potražnje i snažnog potencijala rasta za kinesko tržište.

„Stabilno i otvoreno političko okruženje je dugogodišnja i nepokolebljiva posvećenost kineske vlade“, rekao je Li, izražavajući nadu da će više američkih kompanija produbiti svoj angažman na kineskom tržištu.

- Novi zamah

Predstavnici američke poslovne zajednice rekli su da je sastanak između Xija i Trumpa unio novi zamah u bilateralnu ekonomsku i trgovinsku saradnju i pružio sigurnost globalnoj ekonomiji.

Također su rekli da je američka poslovna zajednica optimistična u pogledu razvojnih izgleda Kine i spremna proširiti saradnju sa tom zemljom.

Tokom posjete Kini, američkog predsjednika prate državni sekretar Marco Rubio i ministar odbrane Pete Hegseth, zajedno s brojnim izvršnim direktorima velikih američkih kompanija, uključujući Jensena Huanga iz Nvidije i Elona Muska iz Tesle.

U američkoj poslovnoj delegaciji su i Tim Cook iz Applea, Larry Fink iz BlackRocka, Stephen Schwarzman iz Blackstonea, Kelly Ortberg iz Boeinga, Brian Sikes iz Cargilla, Jane Fraser iz Citigroupa, Larry Culp iz GE Aerospacea, David Solomon iz Goldman Sachsa, Sanjay Mehrotra iz Microna i Cristiano Amon iz Qualcomma.