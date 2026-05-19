Kina izrazila zabrinutost zbog napada na nuklearnu elektranu u Emiratima i poziva na deeskalaciju

Kina je izrazila "duboku zabrinutost" zbog napada dronom na nuklearnu elektranu Barakah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, poručivši da se protivi napadima na civilna nuklearna postrojenja i pozvala na hitan prekid vatre kako bi se spriječila dalja eskalacija u regionu, javlja Anadolu.

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun rekao je da se Peking protivi napadima na nuklearna postrojenja i naglasio da se suverenitet, sigurnost i teritorijalni integritet zaljevskih država moraju poštovati, dok civili i objekti koji nisu vojni trebaju biti zaštićeni.

Pozvao je na trenutni prekid vatre, rekavši da sprečavanje daljnje eskalacije ostaje glavni prioritet.

- Xi i Putin razgovarat će o vezama i saradnji -

Komentarišući posjetu ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini od utorka do srijede, Guo je rekao da će Putin i kineski predsjednik Xi Jinping razgovarati o bilateralnim odnosima, saradnji i međunarodnim i regionalnim pitanjima.

Opisao je Kinu i Rusiju kao "sveobuhvatne strateške partnere za saradnju u novoj eri".

- Trump i Xi dogovorili dijalog o umjetnoj inteligenciji -

Na pitanje o izvještajima da su Xi i američki predsjednik Donald Trump razgovarali o regulaciji umjetne inteligencije tokom samita prošle sedmice, Guo je rekao da su se dogovorili o uspostavljanju međuvladinog dijaloga o umjetnoj inteligenciji.

"Kao dvije vodeće sile umjetne inteligencije, Kina i SAD moraju sarađivati ​​na promociji razvoja i poboljšanju upravljanja umjetnom inteligencijom kako bi se osiguralo da će ona bolje doprinijeti društvenom napretku i zajedničkoj dobrobiti međunarodne zajednice", rekao je.

- Kineski brod pogođen u blizini Odese -

Odgovarajući na izvještaje o napadu dronom na kineski brod na putu za ukrajinsku Odesu, Guo je rekao da je brod registrovan na Maršalovim ostrvima i da je prevozio kinesku posadu, dodajući da nisu potvrđene kineske žrtve, prema podacima kineske ambasade u Ukrajini.

O ratu u Ukrajini, rekao je da su dijalog i pregovori jedini održivi izlaz.

- Peking se protivi američkim sankcijama Kubi -

Guo je kritikovao nedavne američke sankcije usmjerene protiv kubanske obavještajne agencije i devet kubanskih državljana, rekavši da se Kina protivi "nedozvoljenim jednostranim sankcijama koje nemaju osnovu u međunarodnom pravu".

Rekao je da Peking "čvrsto podržava Kubu u zaštiti njenog nacionalnog suvereniteta i sigurnosti" i pozvao Washington da okonča blokadu i "sve oblike prisilnog pritiska" na Havanu.

- Upozorenje Filipinima zbog izjava o Tajvanu -

Guo je rekao i da geografska blizina Tajvana i prisustvo filipinskih državljana tamo ne bi trebali biti korišteni za opravdanje miješanja u unutrašnje poslove druge zemlje.

Njegove izjave uslijedile su nakon što je filipinski predsjednik Ferdinand Marcos Jr. rekao da bi svaki sukob koji uključuje Tajvan mogao utjecati na Filipine zbog njegove lokacije i prisustva skoro 200.000 Filipinaca na ostrvu.

"Nadamo se da će Filipini moći ispuniti svoje obaveze, pratiti svoje riječi djelima i pridržavati se principa jedne Kine konkretnim akcijama", rekao je Guo.