Seul tvrdi da su kineski i ruski avioni nakratko ušli u zonu identifikacije zračne odbrane Južne Koreje, bez kršenja zračnog prostora

Kina i Rusija izvele zajedničku zračnu vježbu iznad Japanskog mora i zapadnog Pacifika Seul tvrdi da su kineski i ruski avioni nakratko ušli u zonu identifikacije zračne odbrane Južne Koreje, bez kršenja zračnog prostora

Vojske Kine i Rusije u subotu su izvele 11. zajedničku stratešku zračnu patrolu iznad Japanskog mora, Istočnog kineskog mora i zapadnog dijela Tihog okeana, izvijestili su državni mediji.

Patrola, izvedena u relevantnom zračnom prostoru, kako navodi kineska novinska agencija Xinhua pozivajući se na Ministarstvo odbrane Kine, pokazuje odlučnost i sposobnost dviju zemalja da zajednički doprinose očuvanju regionalnog mira i stabilnosti.

U međuvremenu, Južna Koreja je saopćila da je deset kineskih i ruskih vojnih aviona nakratko ušlo i potom napustilo zonu identifikacije zračne odbrane (KADIZ) iznad istočnih i južnih voda zemlje.

Prema izvještaju južnokorejske agencije Yonhap, pozivajući se na Združeni generalštab (JCS), avioni su ranije tokom dana ušli u KADIZ, ali nisu povrijedili zračni prostor Južne Koreje.

Južnokorejska vojska je navela da je detektovala letjelice prije ulaska u zonu i podigla borbene avione kako bi bila spremna za eventualne situacije.

Ovaj kratki ulazak, prema procjeni vojske, dogodio se tokom zajedničke zračne vježbe Kine i Rusije.

Iz Pekinga i Moskve za sada nije bilo reakcija na tvrdnje Seula.