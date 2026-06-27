Kina i Rusija izvele zajedničku zračnu vježbu iznad Japanskog mora i zapadnog Pacifika

Amir Latif Arain
27. juni 2026.•Ažuriranje: 27. juni 2026.
Vojske Kine i Rusije u subotu su izvele 11. zajedničku stratešku zračnu patrolu iznad Japanskog mora, Istočnog kineskog mora i zapadnog dijela Tihog okeana, izvijestili su državni mediji.
Patrola, izvedena u relevantnom zračnom prostoru, kako navodi kineska novinska agencija Xinhua pozivajući se na Ministarstvo odbrane Kine, pokazuje odlučnost i sposobnost dviju zemalja da zajednički doprinose očuvanju regionalnog mira i stabilnosti.
U međuvremenu, Južna Koreja je saopćila da je deset kineskih i ruskih vojnih aviona nakratko ušlo i potom napustilo zonu identifikacije zračne odbrane (KADIZ) iznad istočnih i južnih voda zemlje.
Prema izvještaju južnokorejske agencije Yonhap, pozivajući se na Združeni generalštab (JCS), avioni su ranije tokom dana ušli u KADIZ, ali nisu povrijedili zračni prostor Južne Koreje.
Južnokorejska vojska je navela da je detektovala letjelice prije ulaska u zonu i podigla borbene avione kako bi bila spremna za eventualne situacije.
Ovaj kratki ulazak, prema procjeni vojske, dogodio se tokom zajedničke zračne vježbe Kine i Rusije.
Iz Pekinga i Moskve za sada nije bilo reakcija na tvrdnje Seula.