Kina i Pakistan obećali da će dati zajednički doprinos miru na Bliskom istoku Nakon posjete premijera Shehbaza Sharifa, Peking je pohvalio napore Islamabada u olakšavanju privremenog prekida vatre između SAD-a i Irana

Kina i Pakistan su se u utorak obavezali da će dati "pozitivan doprinos" miru i stabilnosti na Bliskom istoku dok se nastavljaju napori da se osigura trajni kraj rata između SAD-a i Irana, javlja Anadolu.

U zajedničkoj izjavi nakon četverodnevne posjete premijera Shehbaza Sharifa Kini i sastanaka s predsjednikom Xi Jinpingom, premijerom Li Qiangom i drugim zvaničnicima, Peking je pohvalio napore Islamabada u promociji multilateralizma, mirnog rješavanja sporova i regionalne saradnje tokom njegovog predsjedavanja Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija u julu 2025. godine.

"Pakistanska strana je izrazila podršku četiri prijedloga predsjednika Xi Jinpinga o očuvanju i promociji mira i stabilnosti na Bliskom istoku", navodi se.

Kina cijeni napore Pakistana u olakšavanju privremenog prekida vatre između SAD-a i Irana i održavanju pregovora u Islamabadu.

Obje strane su ponovile ranu implementaciju inicijative od pet tačaka za obnavljanje mira i stabilnosti u regiji Zaljeva i Bliskog istoka te izrazile spremnost da zajednički daju pozitivan doprinos ranom obnavljanju mira i stabilnosti u regiji.

Regionalne tenzije su eskalirale 28. februara kada su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran, što je navelo Teheran da uzvrati baražom dronova i raketa koje su pogađale ciljeve širom regije dok je Teheran zatvarao Hormuški moreuz.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, ali razgovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum.

Američki predsjednik Donald Trump je kasnije produžio primirje na neodređeno vrijeme, uz održavanje blokade plovila koja putuju do ili iz iranskih luka kroz strateški plovni put. Prošle sedmice je rekao da je sporazum "uglavnom ispregovaran" i da čeka finalizaciju.

Prema saopćenju, Pakistan je također rekao da Islamabad čvrsto podržava sve napore Kine da postigne nacionalno ponovno ujedinjenje i odlučno se protivi svakom obliku "nezavisnosti Tajvana".

Pakistan i Kina su se složili da će održavati blisku koordinaciju o dešavanjima u Afganistanu i ojačati saradnju o pitanjima regionalne sigurnosti, navodi se u saopštenju.

Pakistanska strana je pozdravila uspješno održavanje neformalnih razgovora između Kine, Afganistana i Pakistana u Urumqiju prošlog mjeseca i cijenila je ulogu Kine u pružanju platforme za dijalog kako bi se olakšala komunikacija između Islamabada i Kabula.

Obje strane su se složile da ostanu u bliskom kontaktu i nastave koordinaciju o pitanjima vezanim za Afganistan i naglasile da nijednoj osobi, grupi ili organizaciji ne bi trebalo dozvoliti da koristi bilo koju teritoriju za potkopavanje sigurnosti ili ugrožavanje interesa zemalja u regionu.