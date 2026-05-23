Kina će lansirati posadu Shenzhou-23 uz eksperiment dugotrajnog boravka u svemiru Misija uključuje studiju jednogodišnjeg orbitalnog boravka dok Kina unapređuje istraživanje svemirske stanice

Kina se priprema za lansiranje svoje najnovije misije s posadom, a kineski program za letove s ljudskom posadom saopćio je da je svemirska letjelica Shenzhou-23 planirana za lansiranje u nedjelju navečer.

Lansiranje je zakazano za 23:08 po lokalnom vremenu (16:08 po srednjoevropskom) iz Centra za lansiranje satelita Jiuquan na sjeverozapadu Kine, objavila je agencija Xinhua.

Na konferenciji za medije, Kineska agencija za svemirske letove s posadom potvrdila je da će astronauti Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan i Li Jiaying izvršiti misiju, a Zhu će biti zapovjednik.

Zvaničnici agencije naveli su da se očekuje da će jedan član posade učestvovati u eksperimentu orbitalnog boravka koji može trajati do godinu dana, kako bi se ispitali fizički i psihološki efekti dugotrajnog boravka u svemiru i unaprijedili sistemi medicinske podrške za buduće misije.

Agencija je saopćila da će produžena misija također omogućiti kontinuirane naučne eksperimente i tehnološka testiranja na kineskoj svemirskoj stanici, uključujući prvi kineski program istraživanja ljudskog tijela u svemiru.

Portparol svemirske agencije rekao je da dodjeljivanje astronauta na jednogodišnju misiju nije samo produženje kraćih letova, već sveobuhvatna procjena sistema za održavanje života i upravljanje zdravljem posade u uslovima dubokog svemira.

Misija Shenzhou-23 dolazi u trenutku kada se trenutna posada priprema za rotaciju nakon više od 200 dana u orbiti, približavajući se nacionalnom rekordu za najdužu kontinuiranu misiju s posadom kineskih astronauta.

U novembru prošle godine Kina je lansirala Shenzhou-22, koji se spojio sa stanicom Tiangong, gdje astronauti Zhang Lu, Wu Fei i Zhang Hongzhang nastavljaju svoju misiju od oktobra 2025.

Agencija je također saopćila da se dva pakistanska astronauta obučavaju u Centru za astronaute Kine, uključujući pripreme za osnovne misije, učenje kineskog jezika za svakodnevne operacije i obuku za koordinaciju u orbiti.