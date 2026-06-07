Sestra sjevernokorejskog lidera kaže da je program nuklearnog oružja Pjongjanga "nepregovarajući" dok kineski lider započinje dvodnevnu posjetu u ponedjeljak

Kimova sestra uoči Xijeve posjete: Nuklearno oružje Sjeverne Koreje nije predmet pregovora Sestra sjevernokorejskog lidera kaže da je program nuklearnog oružja Pjongjanga "nepregovarajući" dok kineski lider započinje dvodnevnu posjetu u ponedjeljak

Sjeverna Koreja je u nedjelju ujutro udvostručila svoj "nuklearni status", odbacujući "prijetnje" dok kineski predsjednik Xi Jinping treba posjetiti Pjongjang, objavio je Yonhap News, pozivajući se na sjevernokorejske državne medije, javlja Anadolu.

Kim Yo-jong, utjecajna sestra sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una, izjavila je da je status zemlje kao države s nuklearnim oružjem "apsolutno nepovratan" i da je njen program nuklearnog oružja "nepregovarajući, odbacujući međunarodne napore usmjerene na denuklearizaciju".

To se događa u trenutku kada Xi planira dvodnevnu državnu posjetu Sjevernoj Koreji prvi put u sedam godina, a nakon samita s američkim i ruskim predsjednicima u Pekingu prošlog mjeseca.

Bijela kuća je nakon posjete američkog predsjednika saopćila da su Xi i američki predsjednik Donald Trump ponovo potvrdili zajednički cilj denuklearizacije Sjeverne Koreje.

Peking nije otkrio detalje razgovora, ali je rekao da Kina "na svoj način" radi na "političkom rješenju" nuklearnog pitanja.

Xijeva posjeta počinje u ponedjeljak na poziv sjevernokorejskog lidera.