Učenice negiraju 16 tačaka optužnice za ubistvo zbog požara u kojem su poginule njihove kolegice iz razreda u Akademiji za djevojke Utumishi

Kenijski sud optužuje osam učenica za ubistvo zbog požara u studentskom domu u kojem je poginulo 16 djevojčica Učenice negiraju 16 tačaka optužnice za ubistvo zbog požara u kojem su poginule njihove kolegice iz razreda u Akademiji za djevojke Utumishi

Osam učenica, optuženih za izazivanje požara u studentskom domu u kojem je poginulo 16 kolega učenica u Akademiji za djevojke Utumishi, izjasnile su se da nisu krive za ubistvo pred kenijskim sudom u srijedu.

Maloljetnice su se pojavile pred sutkinjom Visokog suda Dianom Kavedzom u Kiberi, Nairobi, gdje su negirale 16 tačaka optužnice za ubistvo povezano s požarom 28. maja u školi u Gilgilu, koja se nalazi oko 118 kilometara sjeverozapadno od kenijske prijestolnice Nairobija.

Na početku postupka, Kavedza je naglasila da se djeca ne bi trebala nazivati ​​optuženima.

„Niko ih ne bi trebao nazivati ​​optuženima. Nemamo optuženu osobu. To su djeca, mi ćemo se prema njima odnositi i obraćati im se kao prema maloljetnim osobama“, rekla je.

Čitajući optužnicu pred sudom, Kavedza je izjavio da se „maloljetnici o kojima je riječ terete za ubistvo“.

Optuženi su negirali optužbe i izjasnili se da nisu krivi, nakon čega je sud naredio da ostanu u maloljetničkom pritvorskom domu Kabete do 22. septembra, kada će se slučaj ponovo razmatrati.

Požar, jedna od najsmrtonosnijih školskih katastrofa u Keniji posljednjih godina, ostavio je 16 mrtvih i 79 povrijeđenih učenika, što je izazvalo nacionalnu debatu o sigurnosnim standardima u internatima.

Kavedza je također naredio da maloljetnici prođu savjetovanje i dobiju psihosocijalnu podršku dok su u pritvoru i zabranio im pristup društvenim mrežama tokom postupka.

Sud je dalje pojasnio da će akreditovani novinari moći pratiti slučaj pod uslovom da identiteti djece ostanu zaštićeni.

„Akreditovani predstavnici medija mogu prisustvovati i izvještavati sa svih postupaka koji se vode na otvorenom ročištu. Takvo izvještavanje mora biti pravedno, tačno i ograničeno na postupak, sudske odluke, proceduralni razvoj i pitanja od legitimnog javnog interesa“, rekao je sud.

„Nijedan izvještaj, publikacija ili emitovanje ne smije direktno ili indirektno identifikovati bilo kojeg maloljetnika.“

Istražitelji tvrde da je požar namjerno podmetnut unutar spavaonice u školi, iako okolnosti požara ostaju predmet tekućeg sudskog postupka.

Ured direktora javnog tužilaštva odobrio je 16 optužbi za ubistvo protiv djevojčica nakon istrage Direkcije za krivične istrage.

Tragedija djevojčica Utumishi ponovo je izazvala zabrinutost zbog ponovljenih požara u školama u Keniji, gdje su slični incidenti tokom godina doveli do smrtnih slučajeva, povreda i velike materijalne štete u internatima.