Izjava ministra unutrašnjih poslova dolazi nekoliko dana nakon što je osam učenica uhapšeno zbog požara u državnoj srednjoj internatskoj školi

Kenija: Učenice izazvale smrtonosni požar u spavaonici u kojem je stradalo 16 djevojčica Izjava ministra unutrašnjih poslova dolazi nekoliko dana nakon što je osam učenica uhapšeno zbog požara u državnoj srednjoj internatskoj školi

Kenijski ministar unutrašnjih poslova izjavio je u nedjelju da snimci sa nadzornih kamera (CCTV) smrtonosnog požara u spavaonici Akademije za djevojčice Utumishi pokazuju kako su učenice namjerno podmetnule požar, nekoliko dana nakon što je osam njih uhapšeno u vezi s tragedijom u kojoj je stradalo 16 učenica, prenosi Anadolu.

Kipchumba Murkomen rekao je da je lično pregledao nadzorne snimke koje su istražitelji pribavili i da je duboko uznemiren onim što je vidio.

„Pregledao sam CCTV snimke sa Akademije Utumishi i osjećao sam se veoma tužno. Čak sam imao poteškoća da zaspim, jer smo mogli vidjeti djecu koja dolaze da zapale vatru“, kazao je Murkomen.

Ove izjave dolaze u trenutku kada Uprava za kriminalističke istrage (DCI) nastavlja istragu o onome što vlasti sumnjiče da je bio podmetnuti požar u Višoj srednjoj školi za djevojčice Utumishi u Gilgilu, u okrugu Nakuru. Osam učenica je već uhapšeno u okviru ove istrage.

Murkomen je rekao da se na snimcima vidi kako učenice ulaze u spavaonicu i pale vatru uprkos tome što su znale da njihove školske kolegice unutra spavaju.

Prema istražiteljima, intervjui sa svjedocima, CCTV snimci i forenzički dokazi doveli su detektive do identifikacije osam učenica uhapšenih u ovom slučaju.

Vlasti još nisu objavile optužnice dok istražitelji nastavljaju ispitivati motiv i potpune okolnosti koje okružuju ovaj požar.

Požar u internatskoj školi za djevojčice u Gilgilu, oko 120 kilometara (75 milja) sjeverozapadno od Nairobija, usmrtio je 16 učenica i povrijedio 79 drugih 28. maja.

Ova tragedija je među najsmrtonosnijim školskim požarima u Keniji posljednjih godina i ponovo je pokrenula debatu o sigurnosti u školama, dobrobiti učenika i disciplini u internatskim ustanovama.