Moj posao je završen, rekao je Starmer u svom posljednjem govoru u svojstvu premijera ispred zgrade u ulici Downing Street broj 10

Keir Starmer zvanično podnio ostavku na mjesto premijera Velike Britanije Moj posao je završen, rekao je Starmer u svom posljednjem govoru u svojstvu premijera ispred zgrade u ulici Downing Street broj 10

Keir Starmer zvanično je podnio ostavku na mjesto britanskog premijera u ponedjeljak, nakon što je kralj Charles III prihvatio njegovu ostavku, saopšteno je iz Bakingemske palate, prenosi Anadolu.

„Gospodin Keir Starmer, poslanik u parlamentu, imao je jutros audijenciju kod kralja te je podnio ostavku na mjesto premijera i prvog gospodina trezora, što je Njegovo Visočanstvo s blagonaklonošću prihvatilo“, navodi se u saopštenju palate.

„Moj posao je završen“, rekao je Starmer u svom posljednjem govoru u svojstvu premijera ispred ulice Downing Street broj 10.

Svom nasljedniku Andyju Burnhamu poželio je „svaki uspjeh“ te se zahvalio osoblju u Downing Streetu i svojoj supruzi Victoriji na podršci.

Burnham, lider Laburističke stranke, postat će novi premijer kasnije u ponedjeljak.