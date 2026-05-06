Međunarodni samit ima za cilj jačanje trgovinskih, ekonomskih, naučnih, tehničkih, društvenih i kulturnih veza

KazanForum okupit će Rusiju i islamski svijet 12. maja Međunarodni samit ima za cilj jačanje trgovinskih, ekonomskih, naučnih, tehničkih, društvenih i kulturnih veza

Godišnji forum Rusija – islamski svijet: KazanForum, fokusiran na jačanje veza između Rusije i islamskog svijeta, bit će održan u Kazanju, glavnom gradu ruske Republike Tatarstan, od 12. do 17. maja.

Međunarodni ekonomski samit ima za cilj jačanje trgovinskih, ekonomskih, naučnih, tehničkih, društvenih i kulturnih veza između Rusije i država članica Organizacije islamske saradnje (OIC).

Prvi put održan 2009. godine između Rusije i zemalja OIC-a, forum će ove godine biti održan po 17. put.

Predstavnici međunarodnih organizacija, javnih i finansijskih institucija, zvaničnici ambasada, političari, investitori i poslovni ljudi prisustvovat će forumu, na kojem Anadolu ima ulogu globalnog komunikacijskog partnera.

Forum će ugostiti različite događaje o temama uključujući islamske finansije, halal industriju, međunarodnu saradnju i perspektive žena.

Događaj “Modest Fashion Day“, na kojem će biti predstavljene najnovije inovacije u islamskoj modi, uključivat će multibrend modnu reviju koja kombinuje elemente folklora, tradicionalne kulture i inovativnog dizajna.

Dizajneri će predstaviti kolekcije skromne mode kombinovanjem nacionalnih motiva, kulturnog naslijeđa i aktuelnih globalnih trendova. Događaj, koji je prošle godine ugostio dizajnere iz Indonezije, Katara, Pakistana, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Omana, Tadžikistana i Rusije, ove godine bi trebao uključiti širi izbor kolekcija muške odjeće.

Taliya Minullina, članica Federalnog organizacionog odbora foruma i direktorica Agencije za razvoj investicija Tatarstana, rekla je da je “Modest Fashion Day“ međunarodna platforma koja doprinosi razvoju sektora.

Minullina je rekla da će događaj biti važan dio kulturnog programa KazanForuma, dodajući da će na reviji biti predstavljene kolekcije dizajnera iz Malezije, Indonezije, Maroka, Pakistana, Uzbekistana, Turkmenistana i ruskih gradova Kazanja, Ufe i Čeljabinska.

Forum će također dodatno istražiti prakse participativnih finansija, sistema koji promoviše održivi razvoj i podstiče međunarodnu saradnju.