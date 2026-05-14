Kazahstanski predsjednik pohvalio turske investicije i pozvao na jaču ekonomsku saradnju Tokayev je na Tursko-kazahstanskom poslovnom forumu kazao da "3.800 turskih kompanija uspješno posluje u našoj zemlji", ističući rastuću saradnju u transportu, energetici, poljoprivredi, zdravstvu i digitalnom sektoru

Kazahstanski predsjednik Kassym-Jomart Tokayev izjavio je u četvrtak da oko 3.800 turskih kompanija posluje u njegovoj zemlji, pozivajući turske investitore da preuzmu aktivniju ulogu u strateškim projektima Kazahstana, javlja Anadolu.

Tokayev je dao ove komentare na završnoj sesiji Tursko-kazahstanskog poslovnog foruma, kojem je prisustvovao zajedno s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom.

Opisujući forum kao produktivan i sveobuhvatan, Tokayev se zahvalio turskoj strani na podršci u organizaciji događaja.

Naglašavajući da Kazahstan pruža opsežnu podršku turskim kompanijama, rekao je: "Danas oko 3.800 turskih kompanija uspješno posluje u našoj zemlji. Hiljade novih radnih mjesta stvorene su našim zajedničkim naporima. Produbljivanje saradnje u industrijskom sektoru je od velikog značaja za povećanje obima investicija."

Izražavajući uvjerenje da će forum dodatno proširiti broj zajedničkih ulaganja, Tokayev je podvukao da Međuvladina komisija između Kazahstana i Turske treba igrati ključnu ulogu u ovom procesu.

Pregledavajući ekonomske performanse Kazahstana, napomenuo je da zemlja ostaje najveća ekonomija u Centralnoj Aziji, sa BDP-om koji je prošle godine porastao za 6,5 posto i premašio 300 milijardi dolara (256,5 milijardi eura).

Dodao je da Kazahstan daje prioritet obrazovanju, nauci i inovacijama, dok su ustavne reforme garantovale sve oblike vlasništva nad imovinom i ojačale zaštitu investitora.

Tokayev je govorio i o kazahstanskom programu "Zlatna viza", rekavši da on nudi investitorima poreske i migracijske olakšice.

Napomenuo je da su poslovne zajednice Kazahstana i Turske do danas implementirale 142 zajednička projekta ukupne vrijednosti 7,6 milijardi dolara (6,5 milijardi eura).

Među njima, naveo je projekte turskih firmi, uključujući YDA Holding, Panelsan, Betek Boya i Aksa Energy, koja je pustila u rad modernu elektranu u regiji Kyzylorda.

Tokayev je rekao da je Međunarodni finansijski centar Astana postao jedno od vodećih finansijskih središta u regiji, u kojem posluje više od 5.600 kompanija iz oko 90 zemalja, uključujući 73 turske firme.

Naglašavajući važnost saradnje u oblasti transporta i logistike, rekao je da Kazahstan služi kao ključno tranzitno čvorište između Kine i Evrope, s oko 85 posto teretnog prometa koji prolazi kroz zemlju.

Napomenuo je da se obim teretnog prometa duž Transkaspijske međunarodne transportne rute, poznate kao Srednji koridor, povećao pet puta posljednjih godina.

Kontejnerski prevoz porastao je za 36 posto u 2025. godini, dok se očekuje da će kapacitet u bliskoj budućnosti dostići deset miliona tona.

Tokayev je rekao da Kazahstan razvija digitalnu platformu "Smart Cargo" kako bi poboljšao upravljanje tranzitom i istakao planove za integraciju Srednjeg koridora s inicijativom TRIPP.

Napomenuo je učešće Turske u transportnoj infrastrukturi, uključujući modernizaciju Međunarodnog aerodroma Almaty od strane TAV Airports Holdinga i planirani logistički centar od strane S System Logistics na aerodromu Aktobe.

U vezi s poljoprivredom, rekao je da je Kazahstan među najvećim svjetskim izvoznicima žitarica, s proizvodnjom od 27 miliona tona prošle godine, s izvozom većim za 1,8 puta u posljednjih pet godina.

Također je naveo planirana turska ulaganja u preradu žitarica, želatinu i projekte staklenika te rekao da je Kazahstan spreman izvoziti halal certificirane mesne proizvode u Tursku.

Osvrćući se na zdravstvenu zaštitu i farmaceutske proizvode, Tokayev je rekao da su turske farmaceutske firme otvorile proizvodne pogone u Kazahstanu, dok YDA Group gradi bolnice u Turkistanu i Petropavlu.

Istakao je fokus Kazahstana na digitalizaciju i umjetnu inteligenciju, uključujući novo ministarstvo, dva superračunara i centar za umjetnu inteligenciju Alem u Astani, dodajući spremnost za zajedničke projekte s turskim kompanijama u oblasti umjetne inteligencije, finansijske tehnologije, sajber sigurnosti i digitalnih usluga.

Spomenuo je i akviziciju većinskog udjela Hepsiburade od strane Kaspi.kz i širenje Freedom Holdinga u Turskoj.