Izraelski ministar odbrane poručio da će izraelske snage ostati na jugu Libana dok Hezbollah ne bude razoružan

Katz odbacio Trumpove izjave o izraelskom povlačenju iz Libana: Ne trebamo ničiju dozvolu da ostanemo Izraelski ministar odbrane poručio da će izraelske snage ostati na jugu Libana dok Hezbollah ne bude razoružan

Izraelski ministar odbrane Israel Katz u četvrtak je odbacio izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa koje sugeriraju da će se Izrael povući iz Libana u skladu s okvirnim sporazumom između Tel Aviva i Bejruta, poručivši da Izrael ne treba ničiju dozvolu da ostane u Libanu, prenosi izraelski list “Yedioth Ahronoth“.

“Nismo tražili dozvolu ni od koga da uđemo u Liban, niti nam je potrebna dozvola da ostanemo u Libanu“, rekao je Katz.

“Kao što smo premijer Benjamin Netanyahu i ja jasno poručili, nastavit ćemo ostati u sigurnosnoj zoni u Libanu i djelovati s tog područja onoliko dugo koliko bude potrebno, sve dok Hezbollah ne bude razoružan“, dodao je.

Katzove izjave uslijedile su nakon što je Trump u srijedu, na marginama NATO samita u Ankari, odgovarajući na pitanje smatra li da bi Izrael trebao povući svoje snage iz južnog Libana, rekao da vjeruje kako Izrael želi povlačenje nakon razgovora s Netanyahuom.

Trump je također izjavio da Izrael i Liban ostvaruju bolje odnose te da prvi put potpisuju sporazume.

Liban i Izrael su 26. juna potpisali okvirni sporazum uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, kojim je predviđeno postepeno povlačenje izraelskih snaga sa cjelokupne libanske teritorije, počevši od dvije pilot-zone čije lokacije nisu objavljene.

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar u utorak je najavio da će nova runda pregovora između dvije strane biti održana u Rimu 14. i 15. jula.

Izrael od 2. marta nastavlja vojne operacije u Libanu, u kojima je, prema zvaničnim podacima, ubijeno više od 4.300 ljudi, dok je više od 12.000 ranjeno.

Izraelske snage i dalje drže pod okupacijom područja na jugu Libana, uključujući dijelove koje kontrolišu decenijama, kao i teritorije zauzete tokom rata 2023–2024. godine, pri čemu su u posljednjoj ofanzivi napredovale više od 10 kilometara unutar libanske teritorije.