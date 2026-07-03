Broj koji iznosimo je rigorozno provjeren, poručila je vršiteljica dužnosti predsjednika ove zemlje Delcy Rodriguez na konferenciji za novinare

Katastrofa u Venecueli: Broj žrtava razornih zemljotresa premašio 2.500 Broj koji iznosimo je rigorozno provjeren, poručila je vršiteljica dužnosti predsjednika ove zemlje Delcy Rodriguez na konferenciji za novinare

Broj poginulih u snažnim zemljotresima koji su prije sedmicu dana pogodili sjevernu Venecuelu porastao je na 2.595, dok je 12.400 osoba povrijeđeno, izjavila je u četvrtak vršiteljica dužnosti predsjednika ove zemlje Delcy Rodriguez, javlja Anadolu.

"Broj koji iznosimo je rigorozno provjeren", poručila je Rodriguez na konferenciji za novinare.

Ona je pojasnila da su novi podaci rezultat detaljnog procesa verifikacije, dodajući da su vlasti unakrsno provjerile podatke o žrtvama prije nego što su objavile najnoviji bilans.

Prema njenim riječima, za pet osoba, koje su prvobitno bile registrovane kao poginule, naknadno je utvrđeno da su žive, nakon što su vlasti verificirale njihov identitet putem venecuelanskog sistema subvencioniranja goriva koji se bazira na otiscima prstiju.

"Ne želimo iznositi brojke koje nisu rigorozno dokazane", naglasila je Rodriguez.

Ažurirani podaci objavljeni su nakon zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru koji su 24. juna pogodili sjever Venecuele.