Memorandum o razumijevanju stvara "institucionalni okvir za pregovarački proces" i zahtijeva da se SAD i Iran "redovno sastaju" radi rješavanja otvorenih pitanja, rekao je Mohammed bin Abdulrahman

Katarski premijer pozvao na oprez i upozorio da vanjske okolnosti mogu utjecati na američko-iranske pregovore Memorandum o razumijevanju stvara "institucionalni okvir za pregovarački proces" i zahtijeva da se SAD i Iran "redovno sastaju" radi rješavanja otvorenih pitanja, rekao je Mohammed bin Abdulrahman

Katarski premijer šeik Mohammed bin Abdulrahman Al Thani pozvao je u ponedjeljak na oprez u vezi s tekućim pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, upozorivši da bi vanjske okolnosti i dalje mogle utjecati na pregovore uprkos postojanju volje na obje strane.

"Moramo biti oprezni, jer uprkos volji postoje vanjske okolnosti koje mogu utjecati na pregovore", rekao je šeik Mohammed za televiziju Al Jazeera.

Kazao je da je nedavno potpisani memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana doprinio zaustavljanju rata i postavio temelje za pregovore.

"Memorandum je postignut nakon značajnih napora s partnerima Katara u Pakistanu i uz regionalnu podršku", dodao je.

Naveo je da je glavni cilj memoranduma zaustavljanje rata i uspostavljanje okvira za pregovore između Washingtona i Teherana.

Memorandum stvara institucionalni okvir za pregovarački proces i zahtijeva da se obje strane redovno sastaju kako bi riješile preostala otvorena pitanja, dodao je.

Katarski premijer rekao je da je okvir predstavljen tokom nedjeljnih razgovora u Švicarskoj bio pozitivan te da se tehnički razgovori nastavljaju.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi saopćio je rano u ponedjeljak da su pregovori sa SAD-om u Švicarskoj, uz posredovanje Pakistana i Katara, donijeli značajan napredak ka okončanju rata u Libanu i ublažavanju pritiska na iransku ekonomiju.