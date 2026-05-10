Katarski premijer i iranski ministar vanjskih poslova razgovarali o regionalnim napetostima Sloboda plovidbe je "temeljni princip koji nije otvoren za kompromis", kaže katarski premijer

Katarski premijer Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi razgovarali su u nedjelju o regionalnim pitanjima usred stalnih napetosti u regiji, saopćilo je katarsko Ministarstvo vanjskih poslova.

Dvije strane su tokom telefonskog razgovora razmotrile napore usmjerene na postizanje mira i jačanje sigurnosti i stabilnosti u regiji, saopćilo je ministarstvo na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.

Sheikh Mohammed, koji je ujedno i ministar vanjskih poslova, izrazio je "punu podršku Dohe naporima posredovanja usmjerenim na rješavanje krize" između Irana i SAD-a mirnim putem, naglašavajući potrebu da sve strane "pozitivno odgovore na ove napore kako bi stvorile pogodne uvjete za napredak u pregovorima i smanjile šanse za ponovnu eskalaciju".

Sloboda plovidbe je "temeljni princip koji nije otvoren za kompromis, a zatvaranje Hormuškog moreuza ili njegovo korištenje kao alata za pritisak samo bi produbilo krizu i izložilo vitalne interese zemalja regije opasnosti", rekao je Araghchiju.

Katarski premijer pozvao je na "pridržavanje međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija", stavljajući interese regije i njenih naroda na prvo mjesto kako bi se ojačala regionalna i globalna sigurnost, podržala deeskalacija i ublažile tenzije, saopštilo je ministarstvo.

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, ali razgovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka, ustupajući mjesto diplomatiji za trajno rješenje rata.