Katarski emir: Sporazum Teherana i Washingtona ključan je za stabilnost Bliskog istoka Šeik Tamim ponovio podršku Dohe dijalogu i diplomatskim sredstvima u rješavanju regionalnih i međunarodnih pitanja

Katarski emir šeik Tamim bin Hamad Al Thani potvrdio je u četvrtak važnost nedavno potpisanog memoranduma o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država u unapređenju regionalne stabilnosti, javlja Anadolu.

Do ovoga je došlo tokom telefonskog razgovora između katarskog emira i iranskog predsjednika Masouda Pezeshkiana, navodi se u saopštenju koje je izdao Emiri Diwan (Emiri Diwan – ured emira).

Šeik Tamim je čestitao iranskom predsjedniku na potpisivanju memoranduma sa Sjedinjenim Američkim Državama i izrazio nadu da će ovaj sporazum doprinijeti jačanju mira i stabilnosti u regiji i svijetu, stoji u saopštenju.

On je ponovio podršku Dohe dijalogu i diplomatskim sredstvima u rješavanju regionalnih i međunarodnih pitanja, kao i njenu podršku svim naporima koji imaju za cilj jačanje sigurnosti i mira kako na regionalnom, tako i na globalnom nivou.

Pezeshkian je, sa svoje strane, pohvalio ulogu katarskog emira u promovisanju sigurnosti i stabilnosti u regiji te izrazio zahvalnost za njegove napore u podršci deeskalaciji i jačanju regionalne i međunarodne stabilnosti, navodi se u istom saopštenju.

U srijedu navečer, američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masoud Pezeshkian elektronski su potpisali „Islamabadski memorandum o razumijevanju“, koji ima za cilj utrti put za okončanje rata koji su Washington i Tel Aviv pokrenuli protiv Irana 28. februara.

Prema uslovima sporazuma, Iran će odmah ponovo otvoriti strateški vitalni Hormuški tjesnac, dok će SAD ukinuti svoju pomorsku blokadu, naveo je pakistanski lider.

Pakistanska državna televizija izvijestila je rano u četvrtak da je premijer Shehbaz Sharif, koji je djelovao kao posrednik u razgovorima, odgodio svoj planirani put u Švicarsku na ceremoniju potpisivanja jer je sporazum već potpisan i u fazi je implementacije.