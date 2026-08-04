Lideri razgovaraju o diplomatskim naporima da se premoste razlike između Washingtona i Teherana, potvrđuju opredijeljenost za dijalog

Katarski emir i Trump razgovarali o naporima za deeskalaciju tenzija između SAD-a i Irana Lideri razgovaraju o diplomatskim naporima da se premoste razlike između Washingtona i Teherana, potvrđuju opredijeljenost za dijalog

Katarski emir šeik Tamim bin Hamad Al Thani i američki predsjednik Donald Trump razgovarali su o tekućim naporima za smanjenje tenzija između Washingtona i Teherana tokom telefonskog razgovora u utorak, rekao je Emiri Diwan.

Dvojica lidera razmotrili su najnovija regionalna dešavanja, posebno napore da se deeskaliraju tenzije između SAD-a i Irana i zbliže dvije strane "na način koji bi povećao izglede za trajno diplomatsko rješenje", navodi se u saopštenju.

Trump je pohvalio ulogu Katara pod emirovim vodstvom u podršci diplomatskim naporima i olakšavanju dijaloga između strana, rekavši da to doprinosi jačanju regionalne sigurnosti i stabilnosti, dodaje se u saopćenju.

Šeik Tamim je naglasio važnost nastavka dijaloga i oslanjanja na diplomatska sredstva za rješavanje neriješenih sporova.

Također je pozvao sve strane da se pridržavaju dogovora postignutih u okviru američko-iranskog memoranduma o razumijevanju i podrže međunarodne inicijative koje imaju za cilj obuzdavanje tenzija i jačanje regionalnog i međunarodnog mira i sigurnosti, navodi se u saopćenju.

Dvojica lidera su takođe razgovarala o nizu pitanja od zajedničkog interesa i potvrdila značaj nastavka koordinacije i konsultacija o regionalnom i međunarodnom razvoju.

Ranije tokom dana izvori pakistanske vlade rekli su za Anadolu da posrednici pripremaju dokument za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza jer su pakistanski i katarski posrednici intenzivirali kontakte sa SAD-om i Iranom.

Izvori su dodali da su indirektni kontakti između SAD-a i Irana preko pakistanskih i katarskih posrednika u "završnoj fazi" finalizacije dokumenta.

"Veliki razvoj događaja u vezi s ponovnim otvaranjem Hormuškog moreuza prema Islamabadskom memorandumu o razumijevanju očekuje se ove sedmice jer su Pakistan i Katar intenzivirali diplomatske kontakte s Washingtonom, Teheranom i nekoliko drugih regionalnih partnera", rekao je izvor upoznat s razvojem događaja.

Oman, koji je u pregovorima s Iranom o budućem upravljanju Hormuškim moreuzom, također je "aktivno" uključen u najnovije diplomatske napore za okončanje neprijateljstava i ponovno otvaranje tjesnaca, rekli su izvori.

Dokument na jednoj stranici, prema izvorima, sadrži pitanja koja se odnose samo na Hormuški moreuz, što bi kasnije dovelo do nastavka dugotrajnih direktnih pregovora između SAD-a i Irana.

Iran će ponovo otvoriti moreuz, a zauzvrat će SAD ukinuti blokadu iranskih luka, navodi se u dokumentu, rekli su izvori.

U dokumentu se ne spominje nuklearni program Teherana, rekli su.

SAD i Iran potpisali su 17. juna memorandum o razumijevanju i započeli pregovore o konačnom sporazumu. Međutim, razgovori su kasnije zapeli zbog neslaganja oko sigurnosnih garancija i slobode plovidbe kroz Hormuški moreuz, jednu od najstrateškijih ruta na svijetu za globalno snabdijevanje energijom i trgovinu.

​​​​​Između 8. i 24. jula, SAD i Iran su razmijenili vojne napade, pri čemu je Washington pokrenuo napade na ciljeve unutar Irana, a Teheran je odgovorio udarom na ono što je opisao kao američke vojne objekte i opremu u nekoliko arapskih zemalja, uključujući Jordan, Bahrein i Kuvajt.