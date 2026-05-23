Katarski emir i Trump razgovarali o mirovnim naporima između SAD-a i Irana Razgovor telefonom obuhvatio regionalne tenzije, pomorsku sigurnost i diplomatske inicijative, saopćeno iz Katara

Katarski emir šeik Tamim bin Hamad Al Thani i predsjednik SAD-a Donald Trump razgovarali su telefonom o tekućim posredničkim naporima s ciljem okončanja rata između SAD-a i Irana, saopćile su u subotu katarske vlasti.

"Razgovarali su o najnovijim dešavanjima u regionu, posebno o regionalnim i međunarodnim naporima usmjerenim na učvršćivanje smirivanja i deeskalaciju tenzija, prije svega podršci diplomatskim naporima koje predvodi Pakistan kako bi se region sačuvao od daljnjih napetosti te očuvao međunarodni mir i sigurnost", navodi se u saopćenju.

"Razgovor je također obuhvatio važnost nastavka dijaloga o aktuelnim pitanjima, zaštitu pomorske sigurnosti i sigurnosti strateških plovnih puteva, te osiguranje nesmetanog protoka globalnih lanaca snabdijevanja i energetskih tokova", navodi se.

Tokom razgovora šeik Tamim je ponovio poziv Dohe na mirna rješenja i podršku svim diplomatskim naporima za obuzdavanje krize i jačanje stabilnosti u regionu i šire.

SAD i Izrael su u februaru pokrenuli napade na Iran, nakon čega je Teheran odgovorio udarima na Izrael, kao i na američke saveznike u Zaljevu te zatvaranjem Hormuškog moreuza moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali naknadni razgovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Predsjednik SAD-a Donald Trump kasnije je neograničeno produžio primirje.

Načelnik pakistanske vojske trenutno boravi u Teheranu u okviru pojačanih napora za posredovanje u postizanju američko-iranskog dogovora. Ključne tačke pregovora navodno uključuju ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, iranski nuklearni program i zahtjev Teherana za ukidanjem sankcija.