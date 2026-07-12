Ministarstvo saobraćaja saopćilo da su sve pomorske aktivnosti obustavljene do daljnjeg

Katar privremeno obustavio sve pomorske aktivnosti zbog eskalacije između SAD-a i Irana Ministarstvo saobraćaja saopćilo da su sve pomorske aktivnosti obustavljene do daljnjeg

Katar je u nedjelju pozvao vlasnike i korisnike plovila da privremeno obustave plovidbu i sve pomorske aktivnosti do daljnjeg, uslijed eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

„Radi javne sigurnosti, vlasnicima i korisnicima pomorskih plovila, uključujući rekreativne čamce, ribarske brodove, jet-ski skutere i sva druga plovila, savjetuje se da privremeno obustave plovidbu i sve pomorske aktivnosti, počevši od datuma ove objave pa do daljnjeg“, navelo je Ministarstvo saobraćaja na društvenoj mreži X.

Dodaje se da su iz ove mjere izuzeta plovila koja podliježu odredbama međunarodnih pomorskih konvencija i koja posluju u skladu s važećim propisima i procedurama.

Ministarstvo je istaklo da je privremena mjera predostrožnosti donesena u koordinaciji s nadležnim sigurnosnim organima, te je pozvalo sve da se pridržavaju ove odluke.

Ova odluka uslijedila je nakon nove vojne eskalacije između SAD-a i Irana.

Teheran je ranije u nedjelju saopćio da je pokrenuo napade na američke vojne lokacije u zemljama regiona kao odgovor na napade Washingtona na iranske ciljeve.

Američka Centralna komanda saopćila je da je izvela napade na oko 140 meta u Iranu, nakon još jednog iranskog napada na komercijalno plovilo u Hormuškom moreuzu.