Katar: Preminuo bivši emir šeik Hamad bin Khalifa Al Thani u 74. godini

Bivši emir Katara šeik Hamad bin Khalifa Al Thani preminuo je u nedjelju ujutro u 74. godini, saopštio je Amiri Diwan te zemlje.

„Neka mu Bog podari milost i oprost“, navodi se u saopštenju objavljenom na društvenoj mreži X.

Katar je od nedjelje proglasio četverodnevnu nacionalnu žalost.

Dženaza-namaz za šeika Hamada bit će klanjana nakon akšam-namaza u nedjelju u džamiji Imama Muhammeda ibn Abd al-Wahhaba u Dohi, nakon čega će biti ukopan na mezarju Lusail, saopštio je Diwan.

Emir Katara šeik Tamim bin Hamad Al Thani primat će saučešće od šefova država, članova vladajuće porodice, zvaničnika i građana u palati Lusail od ponedjeljka, 13. jula, do srijede, 15. jula, dodaje se u saopštenju.