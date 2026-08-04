Doha tvrdi da je Hamas ispunio obaveze iz mape puta i poziva na napredak ka obnovi Pojasa Gaze

Katar pozvao na pritisak na Izrael radi provedbe sporazuma o prekidu vatre u Gazi Doha tvrdi da je Hamas ispunio obaveze iz mape puta i poziva na napredak ka obnovi Pojasa Gaze

Katar je u utorak pozvao međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na Izrael kako bi ispunio svoje obaveze iz sporazuma o prekidu vatre u Gazi, ističući da je Hamas ispunio sve obaveze predviđene dogovorom.

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Katara Majed Al-Ansari rekao je na konferenciji za novinare u Dohi da se Hamas pridržavao svega što se od njega očekivalo prema mapi puta.

"Pozivamo međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na Izrael kako bi proveo ovaj sporazum i kako bismo na kraju mogli krenuti ka obnovi Gaze", kazao je Al-Ansari.

Njegova izjava uslijedila je nakon što su Odbor za mir i američki predsjednik Donald Trump u petak saopćili da je Hamas prihvatio mapu puta za provedbu naredne faze sporazuma o prekidu vatre u Gazi, dok Izrael još nije objavio zvaničan stav o prijedlogu.

Katar, zajedno s Egiptom i Turskom, posreduje u naporima za osiguranje provedbe sporazuma.

Prema podacima palestinskog Ministarstva zdravstva u Gazi, Izrael je od oktobra 2023. godine u ratu u Pojasu Gaze ubio više od 73.000 ljudi, dok je više od 174.000 osoba ranjeno.

Uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je stupio na snagu 10. oktobra 2025. godine, izraelske snage nastavile su napade širom enklave, pri čemu su ubijena 1.252 Palestinca, a 4.120 osoba je povrijeđeno, navelo je Ministarstvo zdravstva Gaze.