Neprihvatljivo je sprečavati brodove da prolaze kroz Hormuški moreuz ili ga koristiti kao kartu pritiska, kazao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova

Katar podržava pakistansko posredovanje između Irana i SAD-a, odbacuje blokadu Hormuza Neprihvatljivo je sprečavati brodove da prolaze kroz Hormuški moreuz ili ga koristiti kao kartu pritiska, kazao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova

Katar je u utorak izrazio podršku pakistanskim naporima u posredovanju između SAD-a i Irana i odbacio korištenje Hormuškog moreuza kao "karte pritiska" u sukobu koji je u toku, javlja Anadolu.

Odgovarajući na pitanja o tome da li bi Doha mogla djelovati kao posrednik između Washingtona i Teherana, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Majed Al-Ansari rekao je da Katar podržava ulogu Pakistana u posredovanju.

"Ne vidimo problem u ovom posredovanju i podržavamo nastavak pregovora", rekao je na konferenciji za novinare u Dohi.

"Neprihvatljivo je sprečavati brodove da prolaze kroz Hormuški moreuz ili ga koristiti kao kartu pritiska."

Iran je ograničio plovidbu na tom strateškom plovnom putu od izbijanja onoga što iranski zvaničnici opisuju kao američko-izraelski rat protiv Teherana, doprinoseći porastu globalnih cijena energije i hrane.

Iran je izveo napade dronovima i raketama na Izrael i zemlje u kojima se nalaze američke vojne imovine prije nego što su Iran i SAD objavili ono što pakistanski zvaničnici opisuju kao dvonedeljno primirje 8. aprila, uz pakistansko posredovanje.

Pakistan je bio domaćin razgovora između Irana i SAD-a 11. aprila, ali su pregovori završeni bez sporazuma. Američki predsjednik Donald Trump kasnije je rekao da je primirje produženo na zahtjev Pakistana, uz čekanje prijedloga Teherana.

Na pitanje da li će sukob u koji je uključen Iran uticati na posredovanje Katara u Gazi, Ansari je rekao: "Naše posredovanje u vezi s Gazom nije i neće biti pogođeno medijskim izvještajima ili optužbama."

"Nastavljamo s posredovanjem u koordinaciji s Egiptom i Turskom", rekao je i dodao:

"Ne namjeravamo uskoro zaustaviti posredovanje u vezi s Gazom."

Uz podršku SAD-a, Izrael je 8. oktobra 2023. godine pokrenuo genocidni rat protiv Gaze, ubivši više od 72.000 Palestinaca i ranivši više od 172.000, većinom žena i djece, od oktobra 2023. godine, uzrokujući uništenje koje je pogodilo oko 90 posto civilne infrastrukture.

Uprkos prekidu vatre koji je na snazi ​​od 10. oktobra 2025. godine, Izrael nastavlja s napadima, ubivši 818 Palestinaca i ranivši 2.301, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.

Izrael nastavlja i blokirati ulazak dogovorenih količina hrane, lijekova, medicinskih potrepština i materijala za sklonište u Gazu, gdje oko 2,4 miliona Palestinaca, uključujući 1,5 miliona raseljenih osoba, živi u teškim humanitarnim uslovima.