Katar podržao Pakistan u posredovanju između SAD-a i Irana Katarski premijer izrazio „punu“ podršku Dohe naporima Islamabada za okončanje rata u telefonskom razgovoru s pakistanskim premijerom, saopštilo Ministarstvo vanjskih poslova Katara

Katarski premijer šeik Mohammed bin Abdulrahman Al Thani pozvao je u nedjelju sve strane da odgovore na napore posredovanja predvođene Pakistanom s ciljem okončanja sukoba između SAD-a i Irana, tokom telefonskog razgovora sa svojim pakistanskim kolegom Shehbazom Sharifom, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova Katara, prenosi Anadolu.

Tokom razgovora, šeik Mohammed je istakao „potrebu da sve strane odgovore na ove napore kako bi se stvorili odgovarajući uslovi za napredak u pregovorima, što bi dovelo do sveobuhvatnog sporazuma koji postiže održivi mir u regiji“, navelo je ministarstvo u saopštenju na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.

Također je izrazio „punu“ podršku Dohe naporima Islamabada, prema navodima ministarstva.

„Ovi napori doprinijeli su postizanju prekida vatre“ između Washingtona i Teherana, naglasio je on tokom razgovora.

Šeik Mohammed i Sharif također su razmotrili bilateralne odnose i načine za njihov daljnji razvoj, dodalo je ministarstvo.

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su SAD i Izrael pokrenuli udare na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i protiv američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli proizvesti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka, utirući put diplomatiji prema trajnom rješenju rata.