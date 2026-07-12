Katar osudio iranske napade kao "grubo kršenje" međunarodnog prava Ministarstvo vanjskih poslova upozorilo da napadi dodatno komplikuju napore za smirivanje tenzija

Katar je u nedjelju osudio iranske napade, nazvavši ih „flagantnim kršenjem“ državnog suvereniteta i „grubim kršenjem“ međunarodnog prava.

Tri osobe, uključujući jedno dijete, povrijeđene su rano u nedjelju u Kataru nakon što je protivzračna odbrana presrela dolazeće iranske projektile.

„Nastavak ovih napada predstavlja opasnu eskalaciju koja će zakomplikovati napore za obuzdavanje tenzija i potkopati političke i diplomatske inicijative usmjerene ka postizanju sigurnosti i stabilnosti u regionu“, navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova Katara.

Ministarstvo je Teheran proglasilo „u potpunosti pravno odgovornim za ove napade i njihove posljedice“, dodajući da Doha zadržava „puno pravo na odgovor“ i preduzimanje svih potrebnih mjera „za zaštitu svog suvereniteta, sigurnosti, teritorijalnog integriteta i svojih građana“.

Pozvano je na hitan prekid „svih vojnih aktivnosti i napada koji ugrožavaju sigurnost regiona“, izbjegavanje daljnje eskalacije i povratak dijalogu i pregovorima.

Teheran je ranije u nedjelju saopćio da je pokrenuo napade na američke vojne ciljeve u zemljama regiona, uključujući Katar, kao odgovor na napade Washingtona na iranske mete.

Ovo je uslijedilo nakon što je američka Centralna komanda saopćila da je pogodila oko 140 ciljeva u Iranu, nakon još jednog iranskog napada na komercijalno plovilo u Hormuškom moreuzu.