Katar odbacio tvrdnje da je Iranu ponudio 12 milijardi dolara za sporazum sa SAD-om

Michael Gabriel Hernandez
26 Maj 2026•Ažuriranje: 26 Maj 2026
Katar je u ponedjeljak negirao navode da je Iranu "ponudio" 12 milijardi dolara (11,04 milijardi eura) kako bi se postigao sporazum o okončanju američko-izraelskog rata koji je izazvao šire regionalne tenzije, javlja Anadolu.
"Izvještaji koji tvrde da je Katar 'ponudio' 12 milijardi dolara Iranu kako bi osigurala sklapanje sporazuma potpuno su neosnovani i kruže ih strane koje žele poremetiti sporazum i potkopati diplomatske napore usmjerene na deeskalaciju tenzija i promoviranje stabilnosti u regiji", rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Majed Al Ansari na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.
"Diplomatska uloga Katara, u koordinaciji s regionalnim partnerima, dobro je utvrđena i javno dokumentovana, a takve naracije nisu ništa više od očajničkih pokušaja da se ocrni ugled Katara kao pouzdanog međunarodnog mirovnog posrednika", dodao je.
Izjava dolazi u trenutku kada je nekoliko visokopozicioniranih iranskih zvaničnika posjetilo Katar usred niza diplomatskih napora za finalizaciju sporazuma.
Guverner Iranske centralne banke Abdolnaser Hemmati otputovao je u ponedjeljak u Katar, prema iranskim medijima.
Posjeta je uslijedila nakon putovanja katarske delegacije u Teheran prošle sedmice kako bi razgovarali o zamrznutoj imovini Irana, saopćila je iranska državna radiotelevizija IRIB, pozivajući se na neimenovane izvore.
Iran traži oslobađanje svoje zamrznute imovine koja se drži u inostranstvu, uključujući i onu u Kataru, kao dio pregovora sa SAD-om koje vodi Pakistan. Izvještaji procjenjuju da je ukupan iznos zamrznutih sredstava u Kataru oko 12 milijardi dolara.
Regionalne tenzije su eskalirale 28. februara kada su SAD i Izrael pokrenuli iznenadne napade na Iran, što je navelo Teheran da uzvrati baražom dronova i raketa koje su pogodile ciljeve širom regije dok je Teheran zatvarao Hormuški moreuz.
Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, ali razgovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum.
Američki predsjednik Donald Trump je kasnije produžio primirje na neodređeno vrijeme, uz održavanje blokade plovila koja putuju u ili iz iranskih luka kroz strateški plovni put.
Prošle sedmice je rekao da je sporazum "uglavnom ispregovaran" i da čeka finalizaciju.