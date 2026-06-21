Katar objavio početak pregovora SAD-a i Irana u Švicarskoj

Serdar Dincel
21. juni 2026.•Ažuriranje: 21. juni 2026.
Katar je u nedjelju najavio početak pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Švicarskoj, uz učešće katarskih i pakistanskih posrednika, kako bi se razgovaralo o provedbi odredbi privremenog sporazuma između dvije strane.
„Formirane su specijalizirane tehničke i ekspertske radne grupe za pregovore o odredbama konačnog sporazuma koji obuhvata sve aspekte Memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana“, rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Majed al-Ansari u izjavi.
Dodao je da su formirane i nadzorne grupe koje će pratiti provedbu memoranduma i nadgledati napredak ka zaključivanju konačnog sporazuma.
Katar će, kao jedna od zemalja posrednika, nastaviti raditi s Pakistanom i svim uključenim stranama „na stvaranju pozitivnog okruženja koje će omogućiti da pregovori ostvare svoje ciljeve“, rekao je Ansari.