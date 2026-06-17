Moram reći da je nadmašio moja očekivanja. Veoma smo zadovoljni postignutim sporazumom, rekao Mark Carney

Kanadski premijer sporazum SAD-a i Irana nazvao prekretnicom Moram reći da je nadmašio moja očekivanja. Veoma smo zadovoljni postignutim sporazumom, rekao Mark Carney

Kanadski premijer Mark Carney izjavio je u utorak da sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana smatra "prekretnicom".

"Moram reći da je nadmašio moja očekivanja. Veoma smo zadovoljni postignutim sporazumom", rekao je Carney za CNN na marginama samita G7 u Francuskoj.

Memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana elektronski je potpisan u nedjelju, a uključuje okončanje vojnih operacija na svim frontovima i ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, uz stvaranje osnove za razgovore o iranskom nuklearnom programu povezane s ublažavanjem sankcija.



Ceremonija potpisivanja planirana je za 19. juni u Švicarskoj.

Sporazum, koji još nije javno objavljen, predviđa početni prekid vatre i poziva na trenutno ukidanje pomorske blokade u Hormuškom moreuzu.

"Pa, vidio sam sporazum. Imamo svoje izvore, baš kao i vi", rekao je Carney odgovarajući na pitanje da li mu je američki predsjednik Donald Trump pokazao sporazum.

"To je sporazum razumne dužine koji je zapravo već na snazi. Radi se o obustavi neprijateljstava. To je prekid vatre za period od 60 dana. Mislim da je iz naše perspektive dobro strukturiran. Ponovo kažem, dobro je strukturiran. Zaista mislim da je to prekretnica", rekao je Carney.

Pozivajući se na sporazum, Carney je rekao da Iran neće razvijati niti nabavljati nuklearno oružje.

"To je suština sporazuma", rekao je.

Upitan planira li Kanada pomoći u ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, Carney je rekao da će njegova zemlja pomoći "koliko bude mogla".

"Mi nismo velika regionalna pomorska sila. Imamo određene kapacitete kojima možemo pomoći. Možemo učestvovati u nadzoru, ali što je još važnije, možemo pomoći na finansijskom planu, jer, ne zaboravite, određena sredstva se odmrzavaju", dodao je.