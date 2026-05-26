Kanadski premijer kaže da je odvajanje Alberte opasan potez

Referendum Alberte o odvajanju od Kanade je "opasan blef" koji bi se mogao obiti o glavu, rekao je kanadski premijer Mark Carney u ponedjeljak.

Carney je dao ovu izjavu nakon obilaska građevinskog projekta u Ottawi. Pitanje odvajanja u posljednje vrijeme dobija na zamahu.

"Međutim, iznijet ću sljedeće zapažanje o ovom pitanju, a to je zapažanje iz iskustva", rekao je Carney. "U ovim pitanjima odvajanja često se ističe: 'Glasajte za ovo, i to je slobodna opcija'; 'Glasajte za ovo, i mi ćemo ojačati vašu poziciju u budućim pregovorima.'"

"To je vrlo opasan blef", dodao je Carney. Bio je guverner Banke Engleske kada su glasači u Velikoj Britaniji prevareni da povjeruju da je izlazak iz Evropske unije dobar potez.

„Oni i dalje, 10 godina kasnije, pokušavaju poništiti ono za što ljudi nisu mislili da glasaju.“

Pitanje koje će biti postavljeno stanovnicima Alberte 19. oktobra je: „Treba li Alberta ostati provincija Kanade ili bi Vlada Alberte trebala pokrenuti pravni proces koji je propisan kanadskim Ustavom za održavanje obavezujućeg provincijskog referenduma o tome treba li se Alberta odvojiti od Kanade?“

Ako je odgovor da, to bi pokrenulo pravni proces za nezavisnost.

Anketa Angusa Reida objavljena u ponedjeljak pokazala je da bi tri od pet stanovnika Alberte glasalo za ostanak u Kanadi, dok bi 30% izabralo odlazak. Ali 51% je smatralo formulaciju referendumskog pitanja zbunjujućom.

Albertine pritužbe uključuju stalna kašnjenja u naftovodu - provincija ima ogromne količine nafte - i izjednačavajuće isplate koje Alberta plaća finansijski siromašnijim provincijama.

„Svakako ću se zalagati za jedinstvo Kanade“, rekao je Carney odgovarajući na pitanje novinara o nezavisnosti Alberte.