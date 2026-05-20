Ono što smo vidjeli, uključujući video koji je podijelio Itamar Ben-Gvir, duboko je uznemirujuće i potpuno neprihvatljivo, kazala je ministrica vanjskih poslova Anita Anand

Kanada pozvala izraelskog ambasadora zbog lošeg postupanja prema aktivistima Globalne flotile Sumud Ono što smo vidjeli, uključujući video koji je podijelio Itamar Ben-Gvir, duboko je uznemirujuće i potpuno neprihvatljivo, kazala je ministrica vanjskih poslova Anita Anand

Kanada je pozvala izraelskog ambasadora u Ottawi zbog onoga što je ministrica vanjskih poslova Anita Anand u srijedu opisala kao loše postupanje prema civilima na Globalnoj flotili Sumud koja je plovila prema Gazi, noseći humanitarnu pomoć u blokiranu palestinsku enklavu.

"Zatražila sam od svojih zvaničnika da pozovu izraelskog ambasadora u vezi s lošim postupanjem prema civilima na flotili", rekla je Anand tokom virtualne konferencije za medije iz Estonije.

Ona je ukazala na video koji je podijelio Itamar Ben-Gvir, izraelski ministar nacionalne sigurnosti i koalicijski partner premijera Benjamina Netanyahua.

"Ono što smo vidjeli, uključujući video koji je podijelio Itamar Ben-Gvir, duboko je uznemirujuće i potpuno neprihvatljivo", rekla je Anand.

Na pitanje da li je dobila odgovor od izraelskih zvaničnika, rekla je da nije, kao ni njeni saradnici.

"Čim smo saznali za neprihvatljivo postupanje prema članovima flotile, među kojima je bilo i Kanađana, uputila sam svoje zvaničnike da kontaktiraju izraelskog ambasadora", rekla je.

Naglasila je da Kanada ovaj incident shvata vrlo ozbiljno.

"Mogu vas uvjeriti da djelujemo s potpunom hitnošću po ovom vrlo ozbiljnom pitanju“, rekla je.

Anand je dalje napomenula da je Ben-Gvira, koji se pojavljuje u snimku, Kanada već sankcionisala i zabranjen mu je ulazak u zemlju.

"Zaštita civila i poštovanje ljudskog dostojanstva moraju se poštovati u svakom trenutku", dodala je.