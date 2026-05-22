Kanada osudila teško zlostavljanje aktivista pritvorenih u Izraelu nakon presretanja flote za Gazu Upravo sam primila informacije od svojih zvaničnika koje detaljno opisuju užasno zlostavljanje Kanađana koji su bili pritvoreni u Izraelu. Ovi Kanađani su sada stigli u Tursku, kazala je ministrica vanjskih poslova Anita Anand

Kanada je u petak osudila "teško zlostavljanje" članova Globalne flote Sumud koja je plovila prema Gazi, pozivajući da se odgovorni za zlostavljanja pozovu na odgovornost, javlja Anadolu.

"Upravo sam primila informacije od svojih zvaničnika koje detaljno opisuju užasno zlostavljanje Kanađana koji su bili pritvoreni u Izraelu. Ovi Kanađani su sada stigli u Tursku", napisala je ministrica vanjskih poslova Anita Anand na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

"Konzularni službenici Globalnih poslova na terenu osiguravaju da dobiju hitnu medicinsku pomoć po potrebi kako bi se mogli što prije vratiti kući", dodala je.

"Kanada nedvosmisleno osuđuje teško zlostavljanje Kanađana u Izraelu. Oni koji su odgovorni za ovo nečuveno zlostavljanje moraju biti pozvani na odgovornost. Nastavit ćemo pružati dodatne informacije čim budu dostupne."

Flota humanitarne pomoći Sumud saopćila je u utorak da je Izrael zaplijenio svih 50 plovila u njenom konvoju.

Nakon što su avionom prevezeni u Tursku iz pritvora u Izraelu, brojni iskazi pritvorenih aktivista, kao i video koji je objavio izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir, svjedočili su o višestrukim oblicima zlostavljanja od strane njihovih izraelskih otmičara.

Flota, koja je prevozila 428 ljudi iz 44 zemlje, krenula je prošlog četvrtka iz Marmarisa u Turskoj, u obnovljenom pokušaju da probije izraelsku blokadu nametnutu Gazi od 2007. godine, gurajući većinu stanovništva na rub gladi.