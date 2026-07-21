Premijer Mark Carney kaže da će Ottawa učiniti sve što je potrebno i zadržati sve opcije otvorenim dok se približavaju nove američke carine

Kanada i SAD će intenzivirati pregovore nakon što je Washington najavio dodatne carine Premijer Mark Carney kaže da će Ottawa učiniti sve što je potrebno i zadržati sve opcije otvorenim dok se približavaju nove američke carine

Kanada i Sjedinjene Američke Države intenzivirat će pregovore u narednim sedmicama nakon što je Washington najavio dodatne carine na određenu kanadsku robu, izjavio je u utorak premijer Mark Carney.

Obraćajući se kratko novinarima u Ottawi, Carney je rekao da je ranije tog dana razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom nakon što je Washington u ponedjeljak najavio dodatne carine od 50 posto na određene kanadske proizvode.

“Kao što mnogi od vas znaju, Sjedinjene Američke Države su jučer objavile namjeru da pokrenu najnovije, u nizu trgovinskih mjera protiv Kanade, kršeći naš sporazum CUSMA sa Sjedinjenim Američkim Državama i Meksikom“, rekao je Carney.

“Razgovarao sam jutros s predsjednikom Trumpom. Dogovorili smo se da ćemo intenzivirati pregovore u narednim sedmicama, a moj tim i ja radujemo se tome“, dodao je.

Carney je rekao da će carine stupiti na snagu za 29 dana i da Ottawa razmatra svoj odgovor.

“Učinit ćemo sve što je potrebno i zadržati sve opcije otvorenim“, rekao je.

Prema podacima Bijele kuće, tri predsjedničke odluke uvode carinu od 50 posto na različite kategorije kanadskog uvoza, uključujući proizvode od vina, hokejaških palica do cementa.

Carine će se primjenjivati na svu obuhvaćenu robu, bez obzira na to da li potiče iz okvira Sporazuma između Kanade, Sjedinjenih Američkih Država i Meksika (CUSMA).