Kallas upozorava na "opasan presedan" dok Hormuz ostaje blokiran dva mjeseca nakon početka rata s Iranom Nijedna od naših zemalja ne može sebi priuštiti da stoji sama u trenutnom globalnom okruženju, rekla je Kaja Kallas zemljama jugoistoka Azije

Šefica EU-a za vanjsku politiku Kaja Kallas u utorak je upozorila na "opasan presedan" usred blokade Hormuškog moreuza dok američko-izraelski rat s Iranom traje dva mjeseca.

"Sloboda plovidbe mora ostati slobodna ili će postaviti opasan presedan u drugim dijelovima svijeta", rekla je Kallas novinarima u Bruneju, gdje prisustvuje 25. ministarskom sastanku EU-ASEAN.

"Dva mjeseca nakon početka rata s Iranom, diplomatski napori još nisu donijeli napredak", rekla je Kallas. "Više cijene energije štete i Evropi i Aziji."

Govoreći novinarima zajedno s ministrom vanjskih poslova Bruneja, princom Mohamedom Bolkiahom, Kallas je rekla: "U današnjem globalnom okruženju, nijedna od naših zemalja ne može sebi priuštiti da stoji sama. Ono što se događa na Bliskom istoku to jasno pokazuje."

Dana 28. februara, SAD i Izrael su započeli rat protiv Irana, što je izazvalo odmazdu protiv američkih saveznika u Zaljevu i blokiralo Hormuški moreuz, ključni plovni put za isporuke nafte i plina, čime je poremećena globalna opskrba energijom.

Više od 3.300 ljudi je ubijeno u Iranu, a hiljade su interno raseljene.

Najmanje 13 američkih vojnika je ubijeno, a desetine drugih su ranjene u sukobu, koji je zaustavljen 8. aprila kada je Pakistan osigurao primirje između zaraćenih strana.

Islamabad nastavlja napore da dovede dvije strane za pregovarački sto za nove razgovore o trajnom okončanju rata. Prva runda razgovora održana je ranije ovog mjeseca u pakistanskoj prijestolnici.