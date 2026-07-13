Ambasadori nastavljaju sa radom i mogu održati vanredni sastanak po tom pitanju, reklao je šefica diplomatije

Kallas kaže da većina zemalja članica EU-a podržava suzbijanje trgovine s ilegalnim izraelskim naseljima Ambasadori nastavljaju sa radom i mogu održati vanredni sastanak po tom pitanju, reklao je šefica diplomatije

Visoka predstavnica EU za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas izjavila je u ponedjeljak da većina država članica podržava preduzimanje mjera protiv trgovine s ilegalnim izraelskim naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali, uz obrazloženje da su ambasadori dobili zadatak da unaprijede to pitanje i da je vjerovatan vanredni sastanak.

Govoreći na konferenciji za novinare nakon sastanka ministara vanjskih poslova EU-a u Briselu, Kallas je reklada je Evropska komisija predstavila opcije za dalje ograničavanje trgovine s izraelskim naseljima nakon zahtjeva Evropskog vijeća.

"Poduzimanje akcija protiv trgovine s naseljima dobilo je najveću podršku zemalja članica. Zadužili smo ambasadore da ovaj posao nastave, a vjerovatno ćemo i imati vanredni sastanak o tome", rekla je ona.

Kallas je naglasila da su predložene mjere usmjerene na ilegalna naselja, a ne na sam Izrael.

"Ovo su opcije protiv nelegalnih naselja koja su potkopala rješenje o dvije države", rekla je ona.

Prema njenim riječima, prijedlozi Evropske komisije uključuju potpunu ili djelimičnu zabranu uvoza proizvoda porijeklom iz naselja, strožije zahtjeve za izdavanje dozvola za izvoz i moguću upotrebu carina.

Ona je napomenula da se svih 27 članica EU-a slaže da su izraelska naselja ilegalna prema međunarodnom pravu i da je trenutna politika diferencijacije bloka, prema kojoj se proizvodi naselja odvojeno identifikuju, učinila malo na suzbijanju trgovine zbog nedosljedne implementacije.

Kallas je dodala da postoji pravno mišljenje koje sugerira da bi mjere mogle biti usvojene glasanjem kvalifikovanom većinom.

Govoreći o razvoju događaja u Zaljevu, ona je rekla da su se ministri EU-a složili da sloboda plovidbe kroz Hormuški moreuz mora ostati neometana, ponovivši da Iran "nikada ne smije imati nuklearno oružje".

- Ukrajina, Rusija

Ministri su takođe razgovarali o Ukrajini, a Kallas je upozorila da će Rusija vjerovatno ponovo ciljati ukrajinsku energetsku infrastrukturu sljedeće zime.

Kallas je pozdravila odluku SAD-a da dozvoli Ukrajini da proizvodi rakete Patriot po licenci, nazvavši to "pozitivnim korakom", iako je napomenula da će trebati vremena prije nego što proizvodnja počne.

Što se tiče sankcija Rusiji, ona je rekla da još uvijek nema sporazuma o 21. paketu sankcija EU-a, ali je dodala da su zemlje članice "prilično blizu" postizanja sporazuma.