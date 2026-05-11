Kallas: Izborni ciklus na Kosovu odgodio novu rundu dijaloga između Kosova i Srbije na nivou rukovodstva

Visoka predstavnica Evropske unije (EU) za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas izjavila je da su česti izborni procesi utjecali na odgađanje nove runde dijaloga između Kosova i Srbije na nivou rukovodstva, javlja Anadolu.

Kallas je, prije sastanka ministara vanjskih poslova država članica Evropske unije s ministrima Zapadnog Balkana u Briselu, izjavila da je postojao dogovor premijera Kosova Albina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o sastanku, ali da se sada na Kosovu približava novi izborni ciklus, što, prema njenim riječima, odgađa proces.

"Zapravo smo planirali dijalog između Beograda i Prištine na visokom političkom nivou. Dobila sam saglasnost od oba lidera, i sa Kosova i sa Srbije, ali sada se ponovo približavaju izbori na Kosovu, što naravno odlaže ovaj proces", rekla je Kallas.

Naglasila je da sa strankama radi na implementaciji sporazuma koji su već na snazi ​​i koji su do sada postignuti kroz dijalog.

Na pitanje šta očekuje od današnjeg sastanka, Kallas je rekla da će razgovarati o proširenju i šta se još može učiniti da se krene naprijed sa reformama.

Dijalog Beograda i Prištine vodi se pod pokroviteljstvom Evropske unije od 2011. godine s ciljem normalizacije odnosa između Srbije i Kosova. Pokrenut je nakon proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. godine, koje Srbija ne priznaje, ali ga je priznala većina zapadnih država.

Tokom godina, postignuto je više sporazuma, a najvažniji je Briselski kojeg su 2013. potpisali tadašnji premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hashim Thaci, a smatran je prekretnicom u odnosima između dvije strane, posebno u kontekstu njihovih evropskih integracija.

Srbija se tada obavezala na gašenje paralelnih institucija u sjevernom Kosovu, dok je Priština pristala formirati Zajednice srpskih općina (ZSO), što do danas nije provedeno.​​​​​​​

Evropska unija je više puta pozvala obje strane da ispune preuzete obaveze, uključujući i sporazum iz Ohrida iz 2023. godine. Ipak, politički zastoj i tenzije, posebno na sjeveru Kosova, i dalje predstavljaju ozbiljnu prepreku ka normalizaciji odnosa.

Napredak u dijalogu direktno je povezan s evropskim integracijama obje strane, jer EU normalizaciju odnosa smatra ključnim uslovom za nastavak njihovog puta ka članstvu.