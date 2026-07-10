Genocid u Srebrenici jedna je od najmračnijih epizoda u evropskoj historiji, navodi se u izjavi čelnica EU-a

Kallas i Kos povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici: U Evropi nema mjesta poricanju genocida i revizionizmu Genocid u Srebrenici jedna je od najmračnijih epizoda u evropskoj historiji, navodi se u izjavi čelnica EU-a

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas i evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručili su povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici da Evropska unija odaje počast sjećanju na više od 8.300 bošnjačkih muškaraca i dječaka ubijenih u genocidu počinjenom u julu 1995. godine.

U zajedničkoj izjavi objavljenoj uoči obilježavanja 31. Godišnjice genocida u Srebrenici, Kallas i Kos izrazile su solidarnost s porodicama žrtava genocida, osobama koje i dalje tragaju za svojim nestalim najmilijima, kao i preživjelima čiji su životi zauvijek promijenjeni događajima iz jula 1995. godine.

“Genocid u Srebrenici jedna je od najmračnijih epizoda u evropskoj historiji“, navodi se u izjavi.

Istaknuto je da sjećanje na Srebrenicu predstavlja podsjetnik na obavezu izgradnje miroljubivih društava, zaštite ljudskih života i dostojanstva, kao i odbrane temeljnih vrijednosti na kojima počiva Evropska unija.

“Poštujemo žrtve podržavajući historijsku istinu, čuvajući njihovo sjećanje i osiguravajući da lekcije iz Srebrenice traju za buduće generacije“, poručile su Kallas i Kos.

Dodale su da je upravo to bila namjera Generalne skupštine Ujedinjenih naroda kada je prije dvije godine 11. juli proglasila Međunarodnim danom promišljanja i obilježavanja genocida u Srebrenici iz 1995. godine.

U zajedničkoj izjavi naglašeno je da u Evropi nema mjesta poricanju genocida, revizionizmu niti veličanju osoba osuđenih za ratne zločine.

Kallas i Kos pozvale su lidere u Bosni i Hercegovini i širom regije da izaberu odgovornost umjesto podjela, dijalog umjesto sukoba te da podrže proces pronalaženja i identifikacije preostalih žrtava genocida.

“Iscjeljivanje rana iz prošlosti zahtijeva hrabrost, iskren angažman i istinsku predanost pomirenju“, poručile su.

Evropska unija, zaključeno je u izjavi, ostaje čvrsto opredijeljena evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine kao suverene, ujedinjene, multietničke i demokratske zemlje.