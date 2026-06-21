Država mobilizuje maske, prečišćivače zraka i druge resurse dok dim iz višednevnog požara utiče na kvalitet zraka, javljaju mediji

Kalifornija proglasila vanredno stanje zbog požara u skladištu u Los Angelesu Država mobilizuje maske, prečišćivače zraka i druge resurse dok dim iz višednevnog požara utiče na kvalitet zraka, javljaju mediji

Guverner Kalifornije Gavin Newsom proglasio je vanredno stanje kao odgovor na požar koji već nekoliko dana gori u objektu za skladištenje hladne hrane u naselju Boyle Heights u Los Angelesu, javili su mediji u subotu, prenosi Anadolu.

Ova odluka je donesena dok vatrogasci nastavljaju napore da obuzdaju požar, koji je izbio u srijedu i uticao na kvalitet zraka širom dijelova ove regije, prenosi NBC News.

„Kalifornija se mobilizuje kako bi podržala Los Angeles dok vatrogasci i hitne službe nastavljaju svoj rad na obuzdavanju ovog požara i zaštiti okolnih zajednica“, rekao je Newsom.

Državni zvaničnici su saopštili da pripremaju 5,5 miliona maski N95, prečišćivače zraka, flaširanu vodu i druge hitne potrepštine, uz istovremeno proširenje praćenja kvaliteta zraka.

Gradonačelnica Los Angelesa Karen Bass ranije je proglasila lokalno vanredno stanje, navodeći da su vlasti zabrinute zbog potencijalnih uticaja na zdravlje u obližnjim zajednicama.

„Jasno je da su nam potrebni resursi od države kako bi nam omogućili da poduzmemo korake koji su neophodni da osiguramo da ovo područje bude sigurno“, rekla je Bass.

Zvaničnici su naveli da bi više od 85 miliona funti (39 miliona kilograma) zamrznute hrane uskladištene u objektu moglo početi da se raspada, što izaziva zabrinutost zbog mogućih biološki opasnih uslova.

Šef vatrogasne službe Los Angelesa Jaime Moore izjavio je da su opasna rashladna sredstva, uključujući amonijak, već uklonjena sa ove lokacije.

Vatrogasne ekipe su rasporedile helikoptere sposobne da izbace do 3.000 galona vode odjednom i koriste usporivače požara na bazi gela kako bi ubrzali napore za obuzdavanje, navodi se u izvještaju.

Upozorenje na dim ostalo je na snazi i u nedjelju dok vatrogasci nastavljaju borbu s vatrenom stihijom.