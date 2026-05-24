Kalifornija proglasila vanredno stanje u okrugu Orange zbog rizika od curenja hemikalija u vazduhoplovnom objektu Guverner Gavin Newsom upozorava da bi pregrijani spremnik sa metil metakrilatom mogao ispustiti toksične gasove

Guverner Kalifornije Gavin Newsom proglasio je u subotu vanredno stanje u okrugu Orange, dok vlasti nastavljaju reagovati na opasan hemijski incident u vazduhoplovnom objektu u Garden Groveu.

U saopćenju objavljenom na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, Newsom je rekao da su državne agencije mobilizirane više od 24 sata kako bi pomogle lokalnim vlastima i zaštitile javnu sigurnost dok traju hitne operacije.

Proglašenje vanrednog stanja uslijedilo je nakon zabrinutosti zbog spremnika u postrojenju GKN Aerospace koji sadrži procijenjenih 5.000 do 7.000 galona metil metakrilata, opasne industrijske hemikalije, a koji se, prema vlastima, počeo pregrijavati i ispuštati toksične gasove.

Newsom je upozorio da, uprkos mjerama odgovora koje su u toku, i dalje postoji rizik od katastrofalnog kvara koji bi mogao dovesti do nekontrolisanog ispuštanja opasnih hemikalija.

Rekao je da lokalne vlasti nemaju dovoljno kapaciteta za upravljanje incidentom takvih razmjera, što je dovelo do proglašenja vanrednog stanja na nivou savezne države.

Newsom je dodao da bi Kalifornijska nacionalna garda mogla biti raspoređena radi podrške u hitnim intervencijama i operacijama pomoći, ako to bude potrebno.

Prema izvještajima američkih medija, nekoliko škola u tom području je zatvoreno, a dijelovi glavnih puteva blokirani zbog incidenta.

Vlasti su već u petak izdale naredbe za evakuaciju više od 44.000 stanovnika nakon što se pojavio rizik od curenja hemikalija.