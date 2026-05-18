Kaja Kallas u Briselu: EU mora djelovati strateški ako želi ostati svjetska sila Kallas poziva na bolje usklađivanje instrumenata pomoći, trgovine i sigurnosti

Šefica vanjske politike Evropske unije Kaja Kallas izjavila je u ponedjeljak da EU mora djelovati strateški ako želi ostati geopolitički akter, u trenutku kada globalna razvojna pomoć opada, javlja Anadolu.

"Ako želimo biti geopolitički akter, moramo biti više strateški u vezi s ovim", rekla je Kallas u Briselu uoči sastanka Vijeća za vanjske poslove EU-a fokusiranog na razvoj.

Ona je navela da Evropa ostaje najveći donator humanitarne i razvojne pomoći u svijetu, ali je naglasila da se resursi moraju efikasnije koristiti.

"To znači da moramo uskladiti naše instrumente s potrebama naših partnera, ali i uzeti u obzir vlastite interese", dodala je.

Kallas je također ukazala na ograničene resurse u okviru inicijativa kao što je Global Gateway, rekavši: "Moramo biti više strateški u vezi s tim gdje naš uloženi trud i sredstva imaju najveći utjecaj."

Nadalje je naznačila da bi EU trebala ostati fleksibilna u svojim partnerstvima.

"Ako partner podržava Rusiju ili Iran, onda možemo preusmjeriti i prilagoditi naš angažman", rekla je ona.

Kallas je također upozorila na širi utjecaj rata u Iranu, posebno na ranjive populacije.

"Vidimo da cijene energije rastu, vidimo inflaciju kao i krizu s vještačkim đubrivima koja može dovesti do gladi", kazala je.

EU, dodala je ona, produbljuje saradnju s regionalnim akterima, uključujući zemlje Zaljeva, dok istovremeno nastavlja podržavati napore UN-a u pružanju pomoći onima koji su najviše pogođeni.