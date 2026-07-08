Razmjena vatre između SAD-a i Irana dodatno komplikuje već napete pregovore o okončanju rata, kazala je šefica EU za vanjsku politiku

Kaja Kallas: Obnovljene tenzije između SAD-a i Irana dodatno komplikuju pregovore o okončanju rata Razmjena vatre između SAD-a i Irana dodatno komplikuje već napete pregovore o okončanju rata, kazala je šefica EU za vanjsku politiku

Šefica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas izjavila je u srijedu da bi obnovljene tenzije između SAD-a i Irana mogle zakomplicirati pregovore o okončanju rata, javlja Anadolu.

"Razmjena vatre između SAD-a i Irana dodatno komplikuje već napete pregovore o okončanju rata. Iranski napadi na Bahrein i Kuvajt su neprihvatljivi", napisala je Kallas na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Ukazujući na iransku obavezu da ponovo otvori Hormuški moreuz, rekla je da nedavni napadi na brodove u blizini strateškog plovnog puta krše tu obavezu i prijete da poremete nastavak snabdijevanja energijom. Pozvala je na nesmetanu slobodu plovidbe.

"Sljedećeg ponedjeljka, ministri vanjskih poslova EU sastat će se sa svojim kolegama iz Perzijskog zaljeva kako bi razgovarali o tome kako možemo zajedno raditi na podršci provedbi sporazuma i očuvanju slobode plovidbe u moreuzu, kao i u Crvenom moru", dodala je Kallas.

Ranije je iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopćio da je pokrenuo operaciju raketa i dronova na 85 američkih vojnih lokacija, uključujući luku Salman, sjedište Pete flote američke mornarice u Bahreinu, i zračnu bazu "Ali Al-Salem" u Kuvajtu.

Američka vojska saopćila je da je izvela novi val napada na Iran, pogodivši više od 80 ciljeva kao odgovor na iranske napade na komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški moreuz.

Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopćila je da su napadi izvedeni "kao neposredan odgovor na iranske napade na komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški moreuz".

Iran i SAD su 17. juna postigli memorandum o razumijevanju s ciljem okončanja njihovog vojnog sukoba, koji je počeo krajem februara.