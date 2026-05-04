Kaja Kallas: Moguće povlačenje američkih trupa iz Evrope "iznenađujuće" Šefica za vanjsku politiku EU poziva na jaču evropsku ulogu unutar NATO-a

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas izjavila je u ponedjeljak da je vrijeme potencijalnog povlačenja američkih trupa iz Evrope - navodno očekivano u roku od šest do dvanaest mjeseci - "iznenađujuće", naglašavajući potrebu da Evropa ojača svoju ulogu unutar NATO-a, javlja Anadolu.

"Dugo se raspravlja o mogućem povlačenju američkih trupa iz Evrope. Međutim, vrijeme ove objave dolazi kao iznenađenje", rekla je tokom 8. sastanka Evropske političke zajednice u Jerevanu.

Kallas je rekla da ovaj razvoj događaja naglašava potrebu da se "značajno ojača evropski stub unutar NATO-a" i da Evropa "sama učini više".

"Američke trupe su u Evropi ne samo da bi štitile evropske interese, već i američke interese", dodala je.

Na pitanje o stavu američkog predsjednika Donalda Trumpa, Kallas je rekla da na sastanku nije bilo prisutnih američkih predstavnika kako bi se razjasnio stav administracije.

Ove izjave dolaze nakon što je Pentagon najavio smanjenje prisustva američkih trupa u Njemačkoj, najvećem američkom vojnom centru u Evropi, usred rastućih tenzija između Washingtona i njegovih evropskih saveznika zbog rata u Iranu i tarifa.

Glasnogovornik Pentagona rekao je da će oko 5.000 vojnika biti povučeno iz Njemačke nakon naredbe američkog ministra odbrane.

Ovaj potez uslijedio je nakon Trumpovih komentara koji ukazuju na to da Washington preispituje svoje vojno prisustvo u Njemačkoj, nakon što je njemački kancelar Friedrich Merz kritikovao SAD zbog nedostatka jasne strategije izlaska iz iranskog rata.



Istakla je strateški značaj kavkaske regije usred stalnih tenzija, uključujući rat u koji je uključen Iran, napominjući da je samit u Jerevanu naglasio važnost otpornosti i povezanosti.

Kallas je opisala Srednji koridor kao "izuzetno važan", rekavši da su nedavni događaji na Bliskom istoku pojačali potrebu za diverzifikacijom trgovinskih ruta i smanjenjem oslanjanja na ranjive tranzitne puteve.

"Zato su povezanost i ove alternativne rute toliko ključne", rekla je.

Kallas se osvrnula i na političku putanju Armenije, rekavši da odluke o potencijalnoj evropskoj perspektivi u konačnici leže na armenskom narodu prije predstojećih izbora.