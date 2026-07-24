Jurgen Klopp imenovan za novog selektora njemačke fudbalske reprezentacije 59-godišnjak debituje u septembru protiv Nizozemske u UEFA Ligi nacija

Njemačka je u petak imenovala Jurgena Kloppa za svog novog selektora nakon ostavke Juliana Nagelsmanna, potvrdio je Njemački nogometni savez (DFB), prenosi Anadolu.

Pedesetdevetogodišnjak je potpisao početni četverogodišnji ugovor koji traje do 2030. godine, naslijedivši Juliana Nagelsmanna nakon iznenađujućeg ispadanja Njemačke u šesnaestini finala od Paragvaja na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

Ovo imenovanje označava Kloppov prvi ulazak u reprezentativni fudbal nakon klupske karijere u kojoj je osvojio praktično sve trofeje na domaćoj i evropskoj sceni.

Široj javnosti se prvi put predstavio u Mainzu, odvodeći klub do njegovog prvog historijskog plasmana u Bundesligu 2004. godine, prije nego što ga je učvrstio u elitnom rangu tokom sedmogodišnjeg boravka.

Klopp je potom oživio Borussiju Dortmund, predvodeći klub do uzastopnih titula u Bundesligi 2011. i 2012. godine, osvojivši DFB-Pokal 2012. i stigavši do finala UEFA Lige prvaka 2013. godine.

Njegov najveći uspjeh došao je u Liverpoolu, gdje je stigao u oktobru 2015. godine i transformisao klub u jednu od vodećih evropskih sila. Donio im je titulu Lige prvaka 2019. godine, a zatim prekinuo 30-godišnje čekanje Liverpoola na titulu prvaka Engleske osvajanjem Premier lige naredne sezone.

Kloppova posljednja sezona na Anfieldu donijela je dodatne trofeje, jer je Liverpool osvojio i FA Kup i Liga kup u sezoni 2021/22, dok je završio samo bod iza Manchester Cityja Pepa Guardiole u jednoj od najneizvjesnijih utrka za titulu Premier lige u historiji.

Nakon što se povukao na kraju sezone 2023/24, Klopp je napravio pauzu od trenerskog posla prije nego što se 1. januara 2025. godine pridružio Red Bullu kao šef globalnog nogometa, nadgledajući međunarodnu nogometnu mrežu ove kompanije, uključujući i bundesligaški klub RB Leipzig.

Nasljeđuje reprezentaciju Njemačke koja nastoji prekinuti dugotrajni post bez trofeja. Nakon osvajanja Svjetskog prvenstva 2014. u Brazilu, Njemačka je pretrpjela ispadanja u grupnoj fazi na Svjetskim prvenstvima 2018. i 2022. godine, prije šokantnog ispadanja u šesnaestini finala na turniru 2026. godine.

Klopp bi trebao debitovati na klupi Njemačke protiv Nizozemske u UEFA Ligi nacija 24. septembra.