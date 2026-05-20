Ministar Cho Hyun rekao je Odboru za vanjske poslove i ujedinjenje Nacionalne skupštine da plovilo trenutno izlazi iz tjesnaca, prenio je Yonhap News.

Južnokorejski tanker prošao kroz Hormuz u koordinaciji s Iranom Ministar Cho Hyun rekao je Odboru za vanjske poslove i ujedinjenje Nacionalne skupštine da plovilo trenutno izlazi iz tjesnaca, prenio je Yonhap News.

Južnokorejski naftni tanker sigurno je prošao kroz Hormuški tjesnac nakon konsultacija između Seula i Teherana, potvrdio je u srijedu južnokorejski ministar vanjskih poslova, prenose lokalni mediji.

Ministar Cho Hyun rekao je Odboru za vanjske poslove i ujedinjenje Nacionalne skupštine da plovilo trenutno izlazi iz tjesnaca, prenio je Yonhap News.

„Konsultacije s iranskim vlastima su završene, a brod je započeo plovidbu jučer. Kroz tjesnac prolazi vrlo oprezno“, kazao je ministar, dodajući da tanker prevozi 2 miliona barela sirove nafte.

Prema navodima Ministarstva vanjskih poslova, jedan od 26 južnokorejskih brodova koji su ranije bili pogođeni poremećajima na ovom plovnom putu sada prolazi kroz ovu stratešku tačku zagušenja u koordinaciji s iranskim vlastima.

Hormuški tjesnac je kritična globalna brodska ruta koja povezuje Zaljev s međunarodnim energetskim tržištima, a suočio se s povišenim sigurnosnim rizicima nakon nedavnih regionalnih neprijateljstava u kojima učestvuju SAD i Iran.

U međuvremenu, Seul je saopštio da se istraga o ranijem napadu na komercijalni brod kojim upravlja Južna Koreja u ovom tjesnacu bliži kraju.

Vlasti su ranije zaključile da su dva neidentifikovana leteća objekta pogodila brod „HMM Namu“ 4. maja, izazvavši eksploziju i požar na palubi, dok je dalja analiza pronađenih ostataka u toku, prenio je The Korea Times.

„Čini se da je istraga gotovo u svojoj završnoj fazi“, rekao je Cho, dodajući da će nalazi biti objavljeni čim budu finalizirani.

Cho je također kazao da je održavao blisku komunikaciju sa svojim iranskim kolegom Abbasom Araghchijem kroz pet telefonskih poziva i slanjem specijalnog izaslanika u Iran.

„Jasno sam rekao ministru Araghchiju da bi i oni trebali ispitati stvar i sarađivati radi tačne istrage“, izjavio je on.

Prema riječima ministra vanjskih poslova, operater broda HMM Co. ustupio je vlastima snimke s videonadzora (CCTV), ali se usprotivio njihovom javnom objavljivanju.