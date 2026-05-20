Lee Jae Myung je osudio zapljenu broda za pomoć Gazi koji je prevozio dva aktivista iz Južne Koreje, dovodi u pitanje pravni osnov za izraelske akcije

Južnokorejski predsjednik poziva na razmatranje naloga Međunarodnog krivičnog suda za Netanyahua Lee Jae Myung je osudio zapljenu broda za pomoć Gazi koji je prevozio dva aktivista iz Južne Koreje, dovodi u pitanje pravni osnov za izraelske akcije

Južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung izjavio je u srijedu da Seul treba razmotriti naloge za hapšenje Međunarodnog krivičnog suda za izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, istovremeno oštro osuđujući izraelsku vojsku koja je zaplijenila brod za pomoć Gazi koji je prevozio južnokorejske aktiviste, javlja Anadolu.

Govoreći na sastanku kabineta, Lee je doveo u pitanje pravni osnov za presretanje Globalne Sumud flote, pitajući da li je brod ušao u izraelske teritorijalne vode ili prekršio bilo koju priznatu granicu, prema "The Chosun Daily".

"Gotovo sve evropske zemlje izdale su naloge za hapšenje Netanyahua i najavile planove da ga uhapse ako uđe na njihove teritorije. I mi bismo to trebali razmotriti", rekao je.

"Postoje minimalne međunarodne norme, a Izrael ih sve krši. Moraju se pridržavati principa; mi smo to predugo tolerisali", dodao je.

"Koja je pravna osnova za Izrael koji zapljenjuje ili potapa brodove, uključujući i one koji prevoze naše građane koji se dobrovoljno prijavljuju za Gazu? Nije li izraelska invazija i okupacija Gaze ilegalna prema međunarodnom pravu?", rekao je Lee.

Kao odgovor, savjetnik za nacionalnu sigurnost Wi Sung-lac rekao je: "Ovo zahtijeva ispitivanje. Sukob je počeo napadom Hamasa na Izrael i ubistvom skoro 2.000 ljudi, što je navelo Izrael da nametne vojnu kontrolu nad regijom."

Na to je Lee pitao da li je Gaza izraelska teritorija. Wi je odgovorio: "To nije izraelska teritorija."

"Zar ne bismo trebali protestovati? Čak i tokom borbe, mogu li se brodovi trećih zemalja zaplijeniti? Ovo je pitanje osnovnog zdravog razuma, a ne samo zakona, zar ne?", rekao je Lee.

Brodovi koje je napala i zaplijenila izraelska mornarica prevozili su i dva južnokorejska državljanina.

Flota, koja se sastoji od više od 50 brodova, isplovila je u četvrtak iz turskog mediteranskog okruga Marmaris u obnovljenom pokušaju probijanja izraelske blokade Gaze nametnute od 2007. godine.

Organizatori su rekli da je u misiji učestvovalo 426 ljudi, među kojima 96 turskih aktivista i učesnika iz 39 drugih zemalja, uključujući Njemačku, SAD, Argentinu, Australiju, Bahrein, Brazil, Alžir, Indoneziju, Maroko, Francusku, Južnu Afriku, Veliku Britaniju, Irsku, Španiju, Italiju, Kanadu, Egipat, Pakistan, Tunis, Oman i Novi Zeland.

Ovo nije prvi put da je flota napadnuta.

Izraelske snage su također napale flotu humanitarne pomoći Global Sumud kod obale grčkog ostrva Krit tokom noći između 29. i 30. aprila.