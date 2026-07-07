Posjeta Lee Jae Myunga Turskoj dio je dvodnevnog putovanja prije odlaska u Mongoliju

Južnokorejski predsjednik otputovao u Tursku kako bi prisustvovao samitu NATO-a Posjeta Lee Jae Myunga Turskoj dio je dvodnevnog putovanja prije odlaska u Mongoliju

Južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung otputovao je u utorak u Tursku kako bi prisustvovao samitu NATO-a u Ankari, objavili su lokalni mediji, prenosi Anadolu.

Leejeva posjeta Turskoj dio je dvodnevne turneje koja će se nastaviti u Mongoliji, saopćila je novinska agencija Yonhap.

Predsjednički avion s Leejem poletio je iz zračne baze u Seulu u Seongnamu prema Ankari, gdje će se od utorka do srijede okupiti lideri 32 zemlje članice NATO-a, uključujući američkog predsjednika Donalda Trumpa, na samitu.

Turska će prvi put u 22 godine biti domaćin samita NATO-a, koji će svjetske lidere dovesti u Ankaru u vrijeme produbljivanja sigurnosnih izazova i promjene raspodjele tereta unutar saveza.

Nakon Istanbulskog samita NATO-a 2004. godine, koji je postao jedan od ključnih sastanaka u transformaciji Saveza nakon Hladnog rata, Turska će ponovo ugostiti lidere NATO-a u onome što zvaničnici opisuju kao "doba neizvjesnosti".

Lee će prisustvovati samitu na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Ruttea.

Također će održati sastanak s predstavnicima Japana, Australije i Novog Zelanda - tri zemlje koje zajedno s Južnom Korejom čine NATO-ovu Indo-pacifičku četvorku (IP4).

Od četvrtka do subote, Lee će posjetiti Mongoliju na poziv predsjednika Ukhnaagiina Khurelsukha.

Njegovo putovanje će početi samitom s mongolskim liderom prvog dana.

Leejeva planirana posjeta Mongoliji je prva južnokorejskog predsjednika toj zemlji u posljednjih 15 godina.