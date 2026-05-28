Južnokorejski aktivisti optužuju izraelske snage za mučenje i seksualno zlostavljanje u pritvoru Troje aktivista, pritvoreni tokom humanitarne misije u Gazi prošle sedmice, presrela je izraelska vojska

Troje južnokorejskih aktivista, koji su pritvoreni tokom humanitarne misije u Gazi ovog mjeseca, izjavili su u četvrtak da su ih izraelski vojnici seksualno i fizički zlostavljali, prema izvještajima lokalnih medija, prenosi Anadolu.

Južnokorejski državljani Kim Ah-hyun i Kim Dong-hyeon, zajedno s korejskim Amerikancem Jonathanom Victorom Leejem, opisali su svoja iskustva na konferenciji za novinare nekoliko dana nakon povratka kući nakon puštanja na slobodu prošle sedmice, objavila je seulska agencija Yonhap News.

Njih troje bili su među stotinama međunarodnih aktivista na brodu Globalne flote Sumud, koju su ranije ovog mjeseca presrele izraelske snage u međunarodnim vodama.

"Muškarci su mučeni taserima, dok su žene seksualno uznemiravane i seksualno napadane", rekla je Kim Ah-hyun.

"Mogli smo čuti zvukove vojnika koji se rugaju i daju naređenja, te zvukove premlaćivanja aktivista. Vriskovi su baš dugo trajali", dodala je.

Kim je rekla da je jedan mornar upucan u bedro i ostavljen bez tretmana, dok je kontejner u kojem su bili zatočenici bio "pun ljudi sa slomljenim kostima" koji nisu primili nikakvu medicinsku njegu.

Kim Dong-hyeon je također opisao uslove u pritvoru, rekavši da je čuo kako su ljudi mučeni i podvrgnuti "upornom seksualnom zlostavljanju".

Rekao je da su njih troje pretučeni "bezbroj puta" tokom pet do deset minuta i da su stalno krvarili iz ruku nakon što su bili vezani kablovskim vezicama.

Lee je dao sličan iskaz, rekavši da su mnogi zatočenici bili prisiljeni gledati kako drugi bivaju napadnuti.



Lee je rekao da mu je slomljeno rebro nakon što je pretučen i primao elektrošokove od vojnika.

Kim Ah-hyun su prethodno pritvorile izraelske snage u oktobru dok je pokušavala probiti izraelsku blokadu Gaze, a kasnije joj je južnokorejska vlada oduzela pasoš.

Sljedeće sedmice bi trebala imati intervju s advokatima i zvaničnicima Ministarstva vanjskih poslova prije nego što podnese zahtjev za novi pasoš.