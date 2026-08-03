Vježba u Busanu kombinirala sistem umjetne inteligencije s ratnim brodom s posadom, bespilotnim površinskim plovilima i podvodnim vozilom

Južnokorejska mornarica izvela prvu vježbu čišćenja mina uz pomoć umjetne inteligencije Vježba u Busanu kombinirala sistem umjetne inteligencije s ratnim brodom s posadom, bespilotnim površinskim plovilima i podvodnim vozilom

Južnokorejska mornarica izvela je prvu vježbu čišćenja morskih mina koristeći umjetnu inteligenciju (AI) i bespilotna plovila, testirajući tehnologiju osmišljenu za jačanje budućih pomorskih operacija, objavila je u ponedjeljak novinska agencija Yonhap.

Vježba je održana u pomorskoj bazi u jugoistočnom lučkom gradu Busanu, a zajednički su je predvodili mornarica i južnokorejska odbrambena kompanija Hanwha Systems, navodi Yonhap, pozivajući se na mornaricu.

U testiranju su učestvovali minolovac Ongjin južnokorejske mornarice težak 730 tona i izviđački dronovi, zajedno s dva bespilotna površinska plovila i autonomnim podvodnim vozilom koje je razvila kompanija Hanwha.

Vježbom je simuliran scenarij u kojem su neprijateljske mine blokirale luku Busan.

Sistem "AI oficira za podršku" analizirao je vremenske i morske uslove prije nego što je pružio operativne smjernice ljudskom komandantu na brodu Ongjin i posadama bespilotnih plovila.

Na osnovu procjene umjetne inteligencije, minolovac i bespilotna plovila uspostavili su zone pretrage radi pronalaska simuliranih morskih mina, dok su izviđački dronovi pratili operativno okruženje oko luke.

Bespilotna površinska plovila trenutno nemaju sposobnost čišćenja mina te su tokom vježbe samo simulirala tu funkciju. Mornarica je saopćila da se očekuje da će u budućim nadogradnjama dobiti sposobnosti za uklanjanje mina.

Vježba je pokazala potencijalnu efikasnost kombiniranja donošenja odluka uz pomoć umjetne inteligencije s platformama s posadom i bez posade u budućim pomorskim operacijama, saopćila je mornarica.