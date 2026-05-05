Južna Koreja razmatra odgovor nakon Trumpovog zahtjeva za misiju u Hormuzu Sastanak predsjedničkog ureda razmatra incident dok Seul istražuje uzrok eksplozije na brodu

Predsjednički ured Južne Koreje u utorak je raspravljao o "odgovoru" Seula na požar koji je izbio nakon eksplozije na brodu za prijevoz rasutih tereta kojim upravlja velika južnokorejska brodarska kompanija u Hormuškom moreuzu, dok je američki predsjednik Donald Trump pozvao Seul da se pridruži misiji koju predvodi SAD na tom plovnom putu, javlja Anadolu.

Sastanak u predsjedničkom uredu, kojem su prisustvovali šef kabineta Kang Hoon-sik i drugi visoki zvaničnici, održan je bez objavljivanja detalja, javlja Yonhap.

Seul je saopćio da poduzima sve potrebne mjere kako bi utvrdio tačan uzrok i okolnosti eksplozije na brodu kojim upravlja Koreja u Hormuškom moreuzu.

"Moći ćemo utvrditi tačan uzrok incidenta prilikom pregleda štete nakon što brod bude odvučen", saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova, prema "The Korea Timesu".

Incident se dogodio kasno u ponedjeljak dok je HMM Namu bio usidren uz obalu Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Požar je nastao u strojarnici, gdje su se članovi posade borili s vatrom oko četiri sata koristeći brodske sisteme za ugljični dioksid.

Potvrđeno je da su svih 24 člana posade, uključujući šest Južnokorejaca i 18 stranih državljana, sigurni.

Uzrok eksplozije je i dalje pod istragom.

Zvaničnik južnokorejske kompanije HMM Co., koja upravlja nosačem, rekao je da je još uvijek nejasno da li je incident uzrokovan vanjskim napadom ili unutrašnjim kvarom.

Dvadeset šest brodova pod južnokorejskom zastavom ostaje nasukano u moreuzu.

Nakon incidenta, Trump je pozvao Južnu Koreju da se pridruži misiji Hormuz, rekavši "možda je vrijeme da Južna Koreja dođe i pridruži se misiji".

U ponedjeljak su iranski državni mediji objavili da su dvije rakete pogodile brod američke mornarice u blizini ostrva Jask u Omanskom zaljevu, ali su Sjedinjene Američke Države odlučno negirale tu tvrdnju.

Tenzije su eskalirale nakon što je Iranski korpus islamske revolucionarne garde ranije upozorio da će svaki brod koji krši tranzitne protokole koje je izdao Teheran u Hormuškom moreuzu "biti snažno zaustavljen".

SAD i Izrael su 28. februara pokrenuli napade na Iran, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Od 13. aprila, SAD je proveo pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski saobraćaj u strateškom plovnom putu.

Dvosedmično primirje stupilo je na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, nakon čega su uslijedili direktni pregovori u Islamabadu 11. i 12. aprila, ali nije postignut dogovor o trajnom primirju.

Američki predsjednik Donald Trump kasnije je produžio primirje bez postavljanja novog roka, nakon zahtjeva Pakistana.