Zamjenik ministra vanjskih poslova kaže da Pjongjang ostaje jedinstven izazov nakon povlačenja iz Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja

Južna Koreja poziva na hitnu globalnu akciju po pitanju sjevernokorejskog nuklearnog programa Zamjenik ministra vanjskih poslova kaže da Pjongjang ostaje jedinstven izazov nakon povlačenja iz Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja

Južna Koreja pozvala je na brzu međunarodnu akciju za rješavanje sjevernokorejskog nuklearnog programa, opisujući ga kao najhitniju prijetnju globalnom sistemu neširenja nuklearnog oružja, izvijestila je u utorak novinska agencija Yonhap.

Zamjenik ministra vanjskih poslova Jeong Yeon-doo dao je ove komentare tokom konferencije o Sporazumu o neširenju nuklearnog oružja u New Yorku, naglašavajući da Pjongjang ostaje jedinstven izazov nakon povlačenja iz sporazuma i nastavka razvoja nuklearnog oružja.

"DNRK je jedini slučaj koji je imao koristi od režima NPT-a, najavio svoje povlačenje i otvoreno nastavio razvoj nuklearnog oružja, čime je ostao najhitniji izazov režimu neširenja nuklearnog oružja", rekao je Jeong.

Pozvao je međunarodnu zajednicu da prenese jedinstvenu poruku da sigurnost i ekonomska budućnost Sjeverne Koreje zavise od povratka u okvir sporazuma.

Jeong je također pozvao Rusiju da prekine vojnu saradnju s Pjongjangom, upozoravajući da takve veze potkopavaju rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i širi režim neširenja nuklearnog oružja.

NPT, koji je na snazi ​​od 1970. godine, temeljni je globalni sporazum usmjeren na sprječavanje širenja nuklearnog oružja i promoviranje mirnodopske nuklearne energije, s konferencijama za pregled koje se održavaju svake pet godina radi procjene usklađenosti.