Investicioni plan uključuje 150 milijardi za saradnju u brodogradnji i 200 milijardi za strateške projekte

Južna Koreja odobrila predsjednički dekret o 350 milijardi dolara ulaganja u SAD Investicioni plan uključuje 150 milijardi za saradnju u brodogradnji i 200 milijardi za strateške projekte

Vlada Južne Koreje u utorak je odobrila provedbeni dekret za poseban zakon povezan s obećanjem zemlje o investicijama od 350 milijardi dolara u Sjedinjene Američke Države, čime je otvoren put za njegovu implementaciju kasnije ovog mjeseca.

Dekret slijedi Zakon o posebnom upravljanju strateškim investicijama Koreje i SAD-a, koji je usvojila Nacionalna skupština u martu, a koji stupa na snagu 18. juna, izvijestio je Yonhap News pozivajući se na Ministarstvo finansija.

Investicioni paket dogovoren je između Seula i Washingtona u oktobru prošle godine kao dio šireg trgovinskog sporazuma, prema kojem se Južna Koreja obavezala ulagati u SAD u zamjenu za smanjenje američkih carina.

Plan uključuje 150 milijardi dolara za saradnju u brodogradnji i 200 milijardi dolara za projekte u drugim strateškim sektorima.

Prema Ministarstvu finansija, provedbena pravila definišu kriterije za određivanje komercijalne održivosti predloženih projekata u SAD-u.

Projekt će se smatrati održivim ako očekivani prinosi dodijeljeni Južnoj Koreji budu dovoljni da pokriju i glavnicu i kamatu tokom perioda ulaganja.

Obračun kamata zasnivat će se na prinosima 20-godišnjih američkih državnih obveznica uz dodatni bonus dogovoren između Seula i Washingtona.

Poseban odbor koji vodi ministar trgovine će pregledati i odobravati projekte, dok će biti osnovana nova Korejsko-američka korporacija za strateške investicije s mandatom od 20 godina i početnim kapitalom od dva biliona vona (oko 1,3 milijarde dolara).

Ranije ove godine, američki predsjednik Donald Trump upozorio je da bi recipročne carine na južnokorejski izvoz mogle ponovo porasti na 25 posto sa aktuelnih 15 posto, navodeći kašnjenja u zakonodavnim procedurama Južne Koreje potrebnim za sprovođenje trgovinskog sporazuma.