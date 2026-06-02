Južna Koreja i SAD započinju razgovore o nuklearnim podmornicama i investicijskim obavezama

Faisal Mahmud
02. juni 2026.•Ažuriranje: 02. juni 2026.
Južna Koreja i SAD su u utorak u Seulu otvorili formalne razgovore kako bi unaprijedili ključne sigurnosne i ekonomske sporazume postignute tokom prošlogodišnjeg samita između predsjednika Lee Jae Myunga i njegovog američkog kolege Donalda Trumpa.
Razgovori označavaju prve pregovore na radnom nivou usmjerene na implementaciju obaveza sadržanih u zajedničkom informativnom listu koji su usvojila dva saveznika.
Među najpraćenijim tačkama dnevnog reda su napori Južne Koreje da razvije nuklearne podmornice, osigura obogaćivanje uranijuma i kapacitete za preradu istrošenog goriva u miroljubive svrhe, te proširenje bilateralne saradnje u brodogradnji.
Razgovori također obuhvataju obećanje Seula da će investirati 350 milijardi dolara u SAD, sporazum povezan sa smanjenim američkim carinskim stopama na korejsku robu.
Pregovore vode visoki zvaničnici obje vlade i očekuje se da će uspostaviti okvir i vremenski okvir za buduće sporazume.
Analitičari smatraju da su razgovori značajan test sposobnosti saveznika da pretvore obaveze preuzete na samitu u opipljive rezultate nakon višemjesečnih odlaganja.
Uoči sastanka, američka državna podsekretarica za politička pitanja Allison Hooker napisala je nadruštvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u da se Washington raduje "daljnjem produbljivanju i modernizaciji naše saradnje" s Južnom Korejom i očekuje "kontinuirani napredak u bilateralnim odnosima u narednim godinama".